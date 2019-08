Arnaldo Claudio: “tumbaera de cabezas” comenzó mucho antes del chat de Telegram

El exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio acudió el viernes a su cita ante el Departamento de Justicia (DJ) para declarar sobre la pesquisa relacionada al “chat” de Telegram y alegó la conspiración para sacarlo del puesto se estaba ideando desde el 2007 desde La Fortaleza.

“Lo del ‘chat’ no fue sorpresivo para mí porque ya yo entendía que había unos antecedentes del 2017 cuando el licenciado Orona empieza a llamar a unos policías a Fortaleza para interrogarlos a ver qué malo encontraban contra Arnaldo Claudio”, dijo Claudio a la prensa.

Indicó que en esa reunión estuvieron el exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona, los dos agentes de la Uniformada, el entonces secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera y la exsuperintendente de la Policía, Michelle Fraley.

“Ella (Fraley) es testigo de esa reunión que la llamaron a Fortaleza para indagar. Suerte que todavía existe gente sana y esos policías me llamaron al otro día para decirme que los interrogaron y que trataron de sacarle información que no existía”, sostuvo el exfuncionario.

“La tumbaera de cabezas no comenzó con el ‘chat’; comenzó mucho antes de eso. El ‘chat’ lo que me da a mí es lo que yo entendía que estaba sucediendo… Estas cosas me dieron base a entender por qué había tanta rigidez cuando yo presentaba algún informe. Si algo está mal, se presenta mal”, afirmó Claudio.

Al ser cuestionado sobre si responsabiliza al exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares por la conspiración, Claudio contestó que “directamente el primer mandatario, una persona que se va de Puerto Rico con una nube negra como quien dice, es la persona que lidera todo esto porque es el gobernador de Puerto Rico”.

“Hay delito. Yo no soy abogado, pero le dejo a Fiscalía eso. Aquí tengo todas las notas que voy a presentar en cuanto a eso porque hay una expansión de lo que hay en el ‘chat’ y voy a traer a colación todo lo que yo entiendo que también apoyaron esto externamente”, acotó Claudio a preguntas de la prensa.

Reiteró que hará alegaciones sobre el bufete Mc Connell Valdés sobre la Reforma de la Policía pero no quiso abundar.

Según se ha informado, en la conversación en Telegram, el exsecretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario, hizo expresiones relacionadas a Claudio en las que sostuvo que “el monitor será un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda, pero hay que meterle mano”. Claudio renunció el pasado 14 de mayo, como monitor de la Policía bajo alegaciones de malgasto y mala utilización de dinero y porque había perdido confianza en el proceso de la Reforma de la Uniformada.

“Se ve la maldad de parte del exgobernador, Ricardo Rosselló y su personal como el licenciado Orona, Ramón Rosario, el dueño de KOI. Básicamente me veían como una persona que le iba a hacer daño a ellos en términos políticos cuando hablan de que Arnaldo Claudio le va a hacer daño en el 2020”, agregó.

“Lo más importante yo creo que es hoy, que me han dado la oportunidad de venir (a Justicia). Si el lunes me dicen que no puedo hablar, o no puedo seguir, o que tenga cuidado en el proceso, lo que importa es que el pueblo entienda que aquí hay una persona ética, una personal moral”, finalizó al indicar que confía en el DJ y en las autoridades federales.

