Jenniffer González: "Yo no estoy aquí compitiendo por nada"

Los presidentes legislativos, el senador Thomas Rivera Schatz y el representante Carlos "Johnny" Méndez, salieron de su reunión con la gobernador Wanda Vázquez Garced, sin ofrecer detalles sobre el resultado del encuentro.

Los líderes novoprogresistas llegaron al Palacio de Santa Catalina a eso de las 6:00 de la tarde, y poco antes de las 7:00 salieron mientras la prensa recibía a la comisionada residente Jenniffer González, quien es la apuesta del Partido Nuevo Progresista (PNP) para ocupar la Gobernación. Vázquez insiste en que no dejará la silla.

Al llegar, González insistió en que nunca hubo negociación alguna con los legisladores y que las conversaciones previas a la juramentación de Vázquez se centraron estrictamente en su disponibilidad para el cargo.

Según González, no tenía claro los temas a conversar en la reunión a la que fue citada, pero subrayó los retos del País que merecen atención inmediata. "Aquí hay un montón de issues econónimos, asuntos de recuperación, de fondos federales, y ciertamente yo quiero saber cuál es la postura de ella sobre esos asuntos", dijo a preguntas de la prensa.

La Comisionada Residente insistió en resaltar la validez o el deber de los "representantes electos". "Hay unas sensibilidades que uno atiende de la gente en la calle. El pueblo de Puerto Rico, cuando escoge sus funcionarios, deposita su confianza en ellos", dijo.

Este medio preguntó si el ser electa la pone en ventaja ante Vázquez. "Es que yo no veo esto como una competencia. Yo no estoy aquí compitiendo por nada. Ya yo represento al pueblo de Puerto Rico. Así que yo no estoy en competencia aquí por nada. Yo solamente estoy, con mucha humildad, respondiendo a la petición de mis alcaldes, de mis presidentes municipales, de mis legisladores y presidentes de los cuerpos legislativos", contestó González.

Además reconoció que no tiene poder para ocupar el cargo dado a que es la Gobernadora quien tiene que nombrarla a la secretaría de Estado, con el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes y el Senado.