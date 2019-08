Jorge Raschke bendice a Rosselló y critica "las asquerosidades" en las protestas

El reverendo Jorge Raschke estuvo hoy en Fortaleza orando por Ricardo Rosselló y despotricó contra los ciudadanos que empujaron la salida del primer mandatario en dos semanas de protestas.

"Las asquerosidades que vimos fuera en la prensa, los videos de gente teniendo sexo en las calles… Eso no se puede permitir. Y Bad Bunny, y Ricky Martin (…) y Calle 13, ¿quiénes son ellos, que no viven ni aquí?", cuestionó el pastor.

"Mira yo he vivido aquí el Cerro Maravilla, he vivido Vieques, he vivido las orgías que hacía aquí Alejandro García Padilla. Y nunca hubo un revolú como este", agregó.

Raschke insistió en que los artistas que participaron recibieron dinero por protestar, aunque no pudo precisar de dónde salieron los pagos ni de donde obtuvo la información.

El reverendo es también asesor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y aseguró que ha visto "libretos" similares para derrocarlos.

"Cada vez que un grupo quiere agitar las masas para cambiar el sistema democrático de elecciones, eso no se puede hacer como precedente. No puede renunciar así y dejar un vacío. Mi consejo ha sido que detenga esa renuncia", dijo. No precisó cuál fue la reacción de Rosselló a su consejo.

"Esa es una decisión de él, pero yo estoy en contra de que se establezca por un grupo de personas que vinieron a aprovecharse de la frustración de este país", continuó.