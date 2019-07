Cámara convoca a una segunda sesión extraordinaria

La Cámara de Representantes fue convocada a una sesión extraordinaria este viernes, 2 de agosto a la 1:00 p.m, para discutir y atender el nombramiento del gobernador Ricardo Rosselló a la persona a ocupar el cargo de secretario o secretaria de Estado.

Así se dio a conocer en un parte de prensa, luego que confirmaran la posibilidad del nombramiento al puesto de secretario de Estado al excomisionado residente Pedro Pierluisi.

Según se supo esta tarde, Pierluisi aceptó una oferta del aún gobernador, Ricardo Rosselló para nombrarlo Secretario de Estado, de manera que quede primero en la línea de sucesión cuando se concrete la renuncia del Primer Ejecutivo este viernes a las cinco de la tarde.

Así lo pudo constatar Metro con fuentes de este diario. De hecho, ante versiones publicadas en radio (WKAQ 580) de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz colgaría este nombramiento mañana mismo en ese cuerpo legislativo, las fuentes indicaron "pues así será".

"Normal" la incertidumbre en el gobierno El constitucionalista Carlos Gorrín destaca que la falta de certeza es normal en cualquier momento histórico en el que se producen cambios sociales.

Metro intentó contactar a Rivera Schatz, pero se indicó que el líder senatorial no haría expresiones adicionales.

El acuerdo entre Rosselló y Pierluisi para someter el nombramiento del segundo surge en un ambiente de total hermetismo en La Fortaleza y el mismo día que Rivera Schatz recibió múltiples endosos de sectores sindicales y líderes novoprogresistas para que fuese él nombrado como secretario de Estado. También surge en momentos en que un puñado de manifestantes se congregó frente al Centro de Convenciones Pedro Rosselló para reclamar que el Gobernador permanezca en su puesto. Rivera Schatz asumió la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De no concretarse un nombramiento al Departamento de Estado, la sucesora constitucional del Gobernador será la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. La funcionaria no ha estado disponible tampoco para entrevistas, más allá de una publicación en redes sociales en el que expresa que no está interesada en la gobernación.

Rosselló anunció su renuncia el pasado miércoles al filo de la Medianoche, tras 12 días de masivas protestas por la publicación de comunicaciones que mantenía con un grupo cercano de funcionarios, asesores, contratistas y cabilderos ajenos a la gestión de gobierno que denotan machismo, homofobia, desdén por la pobreza y por las personas con discapacidad física, así como el desarrollo de estrategias para manipular la opinión pública y para atacar a quienes consideraban opositores.

