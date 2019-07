Masiva marcha en Puerto Rico llama atención de importantes medios

La marcha realizada ayer, lunes, exigiendo que el gobernador Ricardo Rosselló abandone su cargo fue reseñada en importantes medios de comunicación en Estados Unidos. La misma se efectuó en el expreso Las Américas en San Juan.

Diarios como The Wall Street Journal, Miami Herald, The Washington Post y The New York Times publicaron reseñas e imágenes del multitudinario evento que fue convocado por las redes sociales la semana pasada.

Personas de todas las edades se dieron cita desde la madrugada en el estadio Hiram Bithorn en Hato Rey para marchar hasta el dicho expreso.

Figuras conocidas como Ricky Martin, Bad Bunny, Olga Tañón, Ednita Nazario, PJ Sin Suela, Tommy Torres, Desirée Lowry, Karla Monroig, Denise Quiñones, Kiara Ortega, Alba Reyes Santos y Madison Anderson Berríos, entre otros, fueron parte de la marcha.

Ya va más de una semana de masivas protestas ante la publicación de comunicaciones que mantenía con un grupo cercano de funcionarios, asesores, contratistas y cabilderos ajenos a la gestión de gobierno que denotan machismo, homofobia, desdén por la pobreza y por las personas con discapacidad física, así como el desarrollo de estrategias para manipular la opinión pública y para atacar a quienes consideraban opositores. También la molestia surge de los arrestos por casos de corrupción en la administración Rosselló, incluyendo el de la secretaria de Educación, Julia Keleher.

