Coalición de Diversidad Funcional exige renuncia de Rosselló

Líderes de la Coalición de Diversidad Funcional exigieron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que renuncie a su cargo, a la vez que denunciaron que las diversas administraciones han ignorado sus reclamos, al punto de que la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI) está en sindicatura.

"Nosotros estamos aquí un grupito de líderes, y representantes de otras organizaciones. Pero sabemos que hay muchos en las casas, estamos representando a todos esos que están allí y que en su momento tendrán el poder del voto, y también decidir aunque en el momento no estén presentes", expuso el doctor David Figueroa, uno de los portavoces de la Coalición.

La entidad explicó que agrupan a más de 800,000 personas y que apoyan a los manifestantes que han pedido la renuncia del gobernador en los pasados días tras los arrestos federales de dos exfuncionarias de Gobierno por fraude y lavado de dinero, así como la divulgación del chat de Telegram.

"Queremos que se nos escuche, pero la realidad es que no podemos entrar. Nuestro espíritu está con todos los ciudadanos que están reclamando la renuncia del señor gobernador, pero obvio nosotros no lo podemos hacer porque pondríamos en riesgo nuestra integridad física. Tenemos unas limitaciones que nos impiden estar con la masa del pueblo, pero no quiere decir que no estamos respaldando lo que esa masa está pidiendo", sentenció la líder comunitaria Mirta Colón.

De igual forma, los líderes de la Coalición repasaron algunas de las necesidades que tiene la población y que el Gobierno no ha atendido. Según explicaron, los accesos a las aceras y al transporte público como la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Asimismo, mencionaron que la población está rezagada en los residenciales públicos del país.

"Es interesante ver como los políticos hilvanan mensajes dirigidos a ganar la simpatía del pueblo, pero la realidad de lo que sucede es que las poblaciones vulnerables no les importan para nada que no sea ganar adeptos y vencer en el proceso eleccionario", expuso Figueroa en conferencia de prensa realizada frente al Capitolio.

"No podíamos permitir no manifestarnos ante lo que estamos viviendo como pueblo, pero era necesario hacerlo en el momento y lugar indicado", indicó la Coalición de Diversidad Funcional desde el ala norte del Capitolio.

