Maceira no ha renunciado: "No me he ido... estamos aquí"

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, confirmó esta tarde en un programa de radio que no ha renunciado, dejando atrás los rumores que circularon en los pasados días de su salida del gabinete del gobernador Ricardo Rosselló.

"No me he ido. Estamos aquí. Y aprovecho, ojo, porque publicando estas noticias basadas en fuentes que no se corroboran es que surgen estas mentiras", dijo Maceira en una entrevista con Jay Fonseca en WKAQ 580 AM.

"Muchas veces por tener las primicias se dañan reputaciones. Necesitamos periodismo serio y responsable", señaló Maceira, uno de los integrantes del controvertible chat de Telegram que tanta indignación ha desatado entre los puertorriqueños y puertorriqueñas por sus manifestaciones misóginas, homofóbicas y de burla hacia distintos sectores de la sociedad de Puerto Rico.

De igual forma, y ante preguntas de Jay, Maceira estipuló que durante estos días Rosselló ha pasado mucho tiempo fuera de Fortaleza, y aunque no reaccionó a los cuestionamientos si ha pernoctado fuera del Palacio de Santa Catalina.

"El Gobernador de Puerto Rico ha indicado las noches, por asuntos de seguridad no divulga. El sigue viviendo allí, pero sostiene una serie de reuniones fuera. Me lo han preguntado insistentemente. Pero yo no le pregunto donde duerme", articuló.