Manuel Cidre exige a la alcaldesa de San Juan que active la policía Municipal

El excandidato a la gobernación de manera independiente y empresario Manuel Cidre, exigió a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que active a la policía Municipal para las manifestaciones que se llevaran a cabo en Fortaleza.

"Alcaldesa de San Juan Carmen Yulín asuma su responsabilidad , garantice la seguridad de los residentes , comerciantes y de los participantes en las propuestas. Active la policía municipal , usted es la alcaldesa de todos , asuma también su responsabilidad!!!!", expresó Cidre a través de la red social Twitter.

Alcaldesa de San Juan Carmen Yulin asuma su responsabilidad , garantice la seguridad de los residentes , comerciantes y de los participantes en las propuestas. Active la policia municipal , usted es la alcaldesa de todos , asuma también su responsabilidad !!!! — Manuel Cidre (@MCidre) July 17, 2019

La alcaldesa de San Juan, anunció el pasado lunes que la policía Municipal no intervendrá en las manifestaciones que se llevarán a cabo durante estos días en las cuales se exige la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

“La Policía Municipal no tiene la facultad para intervenir con manifestantes. Ningún policía municipal va a intervenir. El Municipio de San Juan no va a colaborar a que el Estado infrinja, violente, o le quite el derecho de expresión y a la protesta que tiene el pueblo puertorriqueño para exigir la salida de Ricardo Rosselló”, destacó la Primera Ejecutiva de San Juan en comunicación escrita.

En el día de hoy se llevará a cabo otra manifestación en el área del Viejo San Juan, específicamente en la calle Fortaleza donde el pasado martes ocurrieron varios incidentes entre manifestantes y la policía estatal.