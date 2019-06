Gobernador niega persecución contra 'Rauli' Maldonado

El gobernador Ricardo Rosselló rechazó hoy que ordenó a la Policía de Puerto Rico una "persecución" contra Raúl 'Raulie' Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda.

"No he dado ni daré instrucciones para perseguir a nadie", sostuvo el primer ejecutivo durante una conferencia de prensa luego de que la investigación de la Policía generó cuestionamientos sobre una posible persecución política contra Maldonado por haber realizado expresiones en contra el gobernador. El viernes, Henry Escalera, comisionado del Negociado de la Policía, confirmó que iniciaron una investigación contra Maldonado, hijo, por considerar que emitió expresiones "agresivas" y que pudieran proyectar "inestabilidad". Asimismo, el funcionario indicó en ese momento, que Maldonado fue citado debido a que posee cerca de 16 armas de fuego registradas a su nombre.

Por su parte, el gobernador comentó que no ofrecerá más expresiones sobre el hijo del exfuncionario. "No estaré respondiendo a otros capítulos más de esta novela", sentenció.

"Lo que interpreto es que usted dio la orden de investigarme arbitrariamente. Dudo que usted analice la cuenta de Facebook de otras personas. Gente, favor al inbox las situaciones de personas amenazantes que la policía no hizo nada. Tenemos a uno que acepta que es un corrupto aceptando investigaciones arbitrarias. Usted es vuelo de pájaro pero el pueblo no lo es. En mi caso, yo entiendo que el agente investigador es una persona decente, que lastimamente está siguiendo instrucciones de personas que no deberían darlas y ese es el problema de este gobierno", indicó Maldonado, hijo, en su perfil de Facebook luego de que Escalera confirmó la investigación en curso.

Inclusive, figuras políticas como Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, el senador popular Eduardo Bhatia y el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, mostraron su preocupación en torno a la investigación.