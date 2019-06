José Carrión III ayudará a Donald Trump en su campaña por la reelección

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión formará parte del comité Latinos por Trump, que presentó hoy el Partido Republicano de cara a las elecciones del 2020.

La coalición fue anunciada en Miami por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Allí presentó diversos miembros

"Es sorprendente pensar que en un momento de crecimiento y prosperidad desenfrenados para los latinoamericanos, los demócratas se reunirán mañana por la noche aquí en Miami para comenzar a defender sus impuestos más altos, la medicina socializada y el Green New Deal. ¡América nunca será un país socialista!", expuso Pence en su cuenta de Twitter.

Mientras, Trump celebró la selección del grupo que ahora trabajará en su campaña. El presidente aseguró que Pence "es el mejor amigo que las empresas latinas e hispanas han tenido en la Casa Blanca".

VP @mike_pence : President @realDonaldTrump is the best friend that Latino and Hispanic businesses have ever had in the White House! #LatinosForTrump pic.twitter.com/tQKnDpAJvz

Por otro lado, la comisionada residente Jenniffer González también formará parte del grupo.

at #LatinosForTrump rally in Miami.Thank you Mr. @VP @mike_pence for allowing me to join you today! Facts: @realDonaldTrump approved more funds to 🇵🇷 than ever before, $42 billion & counting. Latinos are winning under his leadership, + jobs, higher wages and better opportunities pic.twitter.com/67mGQF4VsS

