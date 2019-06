Exigen que no se recorte más el presupuesto de la UPR

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) pidió el martes a la Legislatura de Puerto Rico que no reduzca más el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Del 2017 al 2019 se redujeron cerca de 250 millones de dólares en los fondos públicos asignados a la Universidad pública. Esta acción ha puesto a la UPR en riesgo de no poder continuar operando con la excelencia que le caracteriza y la puso en riesgo de perder su acreditación. Hoy se les plantea, como parte del presupuesto del país, una nueva reducción de 86 millones de dólares al ya reducido presupuesto de la Universidad Pública. La Legislatura y el Gobernador no deben ser cómplices del desmantelamiento o la destrucción de la Universidad de Puerto Rico. Por el contrario, deben actuar para declarar la educación superior en Puerto Rico un servicio esencial y detener el recorte propuesto”, dijo el doctor Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la APPU en comunicación escrita.

“El recorte de cerca de 250 millones de dólares ha provocado que no se reponga al personal docente y no docente que se jubila. En el 2018-2019, la UPR perdió sobre 1400 empleos, afectando los servicios a nuestros estudiantes. El costo de la matrícula ya ha aumentado más de un 100 por ciento y se pretende llevarlo a un aumento de un 200%. Muchos jóvenes han tenido que tomar menos cursos para poder pagar sus estudios, otros han tenido que tomar préstamos para poder estudiar en la universidad pública y otros han optado por no estudiar. Se contrata cada vez más a tarea parcial, con sueldos de hambre para docentes sin plaza. Se pone en riesgo nuestro plan médico y nuestro sistema de retiro. Cada vez tenemos una Universidad Pública más pequeña y menos accesible a nuestros jóvenes. Nuestra Universidad Pública no aguanta más recortes sin seguir deteriorando la calidad de la educación que ofrecemos y sin amenazar la propia existencia de la Institución”, añadió.

Mencionó que “la reducción de fondos públicos llevó a que en enero de 2019, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) colocará a los once recintos de la UPR bajo una orden de mostrar causa (“show cause”) por la cual la agencia acreditadora no debería quitarle la acreditación. La orden de mostrar causa se toma como último paso antes de quitarle la acreditación a una institución de educación superior. En marzo de 2009 dieron una extensión hasta septiembre de 2019 para que la UPR demuestre que puede continuar operando en cumplimiento con los estándares de excelencia. La agencia pone en duda la capacidad de los recintos de cumplir su misión con los recortes presupuestarios. Perder la acreditación obligaría a cerrar la UPR. Un nuevo recorte a la UPR pone en riesgo la acreditación y por tanto la existencia misma de la Universidad Pública en Puerto Rico”.

Explicó que de todas las instituciones de educación superior que la Middle States acredita, en y fuera de Puerto Rico, solo hay 12 bajo orden de mostrar causa, y once de ellas son de la UPR.

“Recientemente cerraron en Pensilvania dos instituciones que habían sido colocadas bajo orden de mostrar causa por la MSCHE. Un nuevo recorte al presupuesto de la UPR no ayudará a que podamos salir del peligro de perder la acreditación. Por el contrario, impedir este nuevo recorte nos ayudará a superar el mayor riesgo que ha enfrentado la Universidad de Puerto Rico en su historia”, abundó.

La APPU solicitó a las autoridades del país a no imponer un nuevo recorte a la UPR para este próximo año fiscal.

“Sabemos que contamos con el apoyo de legisladores de diversos sectores políticos del país. Un grupo de comerciantes aledaños a los recintos UPR también han expresado su apoyo a la UPR y piden se detengan los recortes”, dijo Rodríguez Rivera.

“El país necesita su Universidad pública para la preparación de los profesionales, la continuidad de las investigaciones y la prestación de servicios de diversa índole que le brinda la UPR al país”, concluyó.

