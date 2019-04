Salen Héctor Pesquera y Julia Keleher de sus cargos

Tal y como anticipó Metro en su edición de ayer lunes, la secretaria de Educación, Julia Keleher y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, salen de sus cargos.

Aunque ningún funcionario oficial de La Fortaleza respondió a este diario, las salidas de Keleher y Pesquera son un hecho constatado. En el caso de Pesquera, este sale del cargo, pues se cumple el término negociado durante su reclutamiento. Pesquera retornará a Estados Unidos. Culmina sus funciones a fin de mes.

En el caso de Keleher, la contratista pasaría a otro cargo de asesoría y gerencia de proyectos en áreas de iniciativa social que le permitirán mantener injerencia en áreas educativas.

Según reporta la publicación Education Week, el nuevo secretario sería Eleuterio Álamo, quien supervisaba la región educativa de San Juan y fue candidato primarista a la alcaldía de Gurabo. De hecho, la publicación reporta que Keleher —quien el pasado año les dijo que se veía a sí misma por algunos años más en la secretaría— estará a cargo de un proyecto especial de escuelas en la isla municipio de Culebra. Keleher dijo que desde allí trabajará de cerca con una comunidad pequeña para “ver cómo cada sistema educativo a nivel municipal responde a las necesidades locales. Vamos a tratar de abajo hacia arriba”, dijo a Education Week.

Así mismo, sostuvo que no será una sombra para Álamo desde sus nuevas funciones. “Me siento muy bien de que sea alguien de dentro de la agencia quien se haga cargo”, dijo la saliente secretaria. Minimizó sus choques con el magisterio y aseguró que no se arrepiente de las decisiones que tomó.

Más de una fuente apuntó que la salida de Keleher responde a que ya no desea lidiar con el día a día de la agencia donde por los pasados dos años se vio abrumada ante controversias que iniciaron con su salario, el cierre de escuelas, los choques con las organizaciones magisteriales, el contrato de Tus Valores Cuentan, la complejidad del área de Educación Especial y compras en el área de comedores escolares. Una de las personas cercanas a la agencia apuntó a que Keleher “perdió pasión por su trabajo”. Otra fuente dijo que la secretaria, aunque cuenta con la confianza del gobernador, fue perdiendo respaldo en el interior de la agencia y que eso se convirtió en un impedimento para poder mover su agenda como gerente.

Se desconoce si con las nuevas funciones que le asignó el gobernador habrá algún diferencial en su salario de $250,000 anuales que proceden de su contrato en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, vigente hasta el 30 de junio de este año.

Mientras, en la Policía ya hay un sustituto para Pesquera. El anuncio del nuevo secretario se haría hoy.

El paso de Pesquera en el Gobierno también fue controversial. Los mayores cuestionamientos al secretario de Seguridad Pública surgieron por el manejo del andamiaje de seguridad después del azote del huracán María y su negativa a reconocer que cientos de puertorriqueños morían por situaciones asociadas al ciclón. Luego hubo más controversia por la acumulación de cuerpos en el Instituto de Ciencias Forenses. Además, también chocó con las organizaciones que agrupan a los policías que reclamaban pago de horas extras y mejores condiciones laborales. En el caso de la monitor federal por violaciones de derechos civiles, también hubo momentos de tensión. De hecho, en las pasadas manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores, se registró uso de fuerza excesiva contra manifestantes, vendedores ambulantes y la prensa. Mediante el caso federal sobre derechos civiles se forzó la convocatoria a una nueva Academia de la Policía que aún está en proceso de iniciarse. Se dio paso a una investigación por el uso de helicópteros de las Fuerzas Armadas de Rápida Acción (FURA) y hubo cuestionamientos por la compra de una nueva guagua oficial para el Secretario con fondos del Sistema de Emergencias 911, así como sobre el pago de horas extras a escoltas oficiales. Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal cuestionó el manejo de los recursos en las agencias de seguridad y realizó una vista pública sobre el asunto.

Lamenta que Keleher no se haya ido antes

Tras la renuncia de Julia Keleher, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, aseguró que lamenta que no se haya ido antes.

“No lamento la partida de la doctora Keleher. Sí lamento que no haya sido antes y que los niños de Puerto Rico, sus padres y los maestros hayan tenido que sufrir tanto debido a las políticas nefastas que impuso. No me tomó por sorpresa su salida porque ya eran demasiados sus desaciertos”, reaccionó Díaz”.

¿Qué efecto tiene un cambio de mano en Educación y Seguridad en este momento del cuatrienio para la administración Rosselló?

Es un reconocimiento a que la misión en educación y seguridad pública se logró o que, por el contrario, no se obtuvieron los resultados deseados. Me parece que se trata de que el gobernador, a la mitad de su término y entrando ya en el calor electoral, sabe que en esos dos pilares de todo Gobierno —educación y seguridad— hay un largo trecho por recorrer aún y hay que meterle el turbo. Lo que funciona no se cambia, y menos en un Gobierno al que se le hace tan difícil reclutar talento.

Metro