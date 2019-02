Metropistas emite $181 millones en bonos

Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico (Metropistas) anunció hoy jueves, el cierre de una emisión de bonos por $181 millones para refinanciar el vencimiento de su deuda a corto plazo, en lo que constituye una de las primeras emisiones de bonos en la industria de la infraestructura en Puerto Rico desde el inicio de la recesión económica y el paso del devastador huracán María.

La emisión, realizada a través de inversores institucionales, cerró en términos competitivos y con una clasificación crediticia de grado de inversión por ambas agencias acreditadoras Standard & Poor’s y Kroll, un logro para metropistas que consigue con ello mantener la clasificación crediticia de sus bonos considerando la situación económica que enfrenta la isla.

La emisión de bonos—que le permitirá a la empresa optimizar su estructura de capital sin necesidad de incurrir en deuda adicional—es un reflejo del respaldo y la confianza que le confiere el mercado a la exitosa gestión de la empresa durante los siete años en que el consorcio ha estado a cargo de operar las autopistas PR-22 (Expreso De Diego) y PR-5. Además, y conscientes del estado actual del clima financiero en Puerto Rico, la emisión es un reflejo del apetito que el mercado sigue teniendo por inversiones en la industria de la infraestructura en la isla.

Te podría interesar:

“Este logro se da, en parte, gracias al apoyo del Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la cual ha reafirmado el compromiso con los proyectos de alianzas público-privadas como la establecida en el 2011 con metropistas para la gestión de las autopistas PR-22 y PR-5”, dijo Gonzalo Alcalde, CEO de Metropistas.

“Con esta nueva emisión y el continuo apoyo del Gobierno de Puerto Rico, metropistas se reafirma en su compromiso con el desarrollo económico de la isla a través de proyectos de infraestructura de envergadura”, concluyó alcalde.

Metropistas contrató a Credit Agricole Securities (USA) Inc., ING Financial Markets LLC y Santander Investment Securities Inc., como sus agentes de colocación. Gibson, Dunn & Crutcher y McConnell Valdés LLC, actuaron como asesores legales de la compañía, mientras que los bonistas contrataron a Milbank LLP y Adsuar Muñiz Goyco Seda & Pérez-Ochoa, P.S.C. como sus asesores legales.