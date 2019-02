Julia Keleher ve una campaña interna en Educación para hacerle daño, pero no explica

La secretaria de Educación, Julia Keleher, teme que haya una campaña interna de empleados en su contra, tras el incumplimiento de la agencia con la orden de un juez federal de proveer información que provocó una orden de arresto en su contra.

Sin embargo, Metro intentó por múltiples vías hablar con Keleher para conocer más detalles sobre cuán extensa ella considera que es esa campaña interna en su contra, y constatar información en poder de este medio, pero la funcionaria se negó a atender al periódico. “No, I’m sorry, yo digo algo y publican otra cosa”, así se expresó a su llegada al programa Jugando pelota dura, para justificar la negativa a nuestras peticiones de entrevista. A su salida del lugar, refirió a su portavoz de prensa para gestionar preguntas por escrito, pese a que la petición de entrevista se realizó desde horas de la mañana sin obtener respuestas de seguimiento.

Más temprano, la titular del DE reaccionó en entrevista radial (NotiUno) a lo que inicialmente fue una orden de arresto por parte del juez federal Jay García Gregory, pero luego se tornó en una orden de entregar documentos de un caso federal del cual el Departamento de Educación no es parte, ya que está relacionado con la empresa Rocket Learning correspondiente a los años 2011-2013. “Lo que más me preocupa es el hecho de que, por más de cuatro meses había gente, empleados del Departamento, que tenía conocimiento de que corrimos ese riesgo de que iban a emitir una orden de arresto y en ningún momento nadie a mí me notificó de la orden del juez para los documentos, y no se cumplió. Yo no quisiera pensar que esto fue algo intencional”, planteó la secretaria.

Mientras, no descartó que haya despidos. Sostuvo que hay limitaciones que le impiden prescindir de los empleados. Apostó, además, a que no se trata de un solo empleado quien la está saboteando, sino que “son varios”.

“Hay un problema con la cultura dentro del Departamento, porque eso lleva décadas desarrollándose de esa manera. También hay que reconocer que hay algunas limitaciones en términos de lo que un secretario o una secretaria puede hacer en términos de despedir a un empleado. Es un proceso largo. Primero hay una carta, luego apelar; hay un proceso, no es tan fácil”, precisó Keleher en radio.

Añadió que “no descartó la posibilidad de que haya un montón de grupos pequeños que están un poco incómodos con los cambios que se están realizando en Educación, que tienen sus campañas en mi contra”.

Al resumir sus logros, detalló que tiene un plan de trabajo, logró la compra de libros de texto para los salones de clase, está a punto de entregar 150 mil dispositivos y una computadora para cada maestro.

“Hay un montón de cosas que hemos hecho y aún me queda trabajo. Puede haber lo que haya, pero la necesidad de los niños no cambia y mi responsabilidad es atender los fallos del sistema para que los niños puedan tener una educación de alta calidad”, manifestó.

No le recomiendan publicar auditoría a Tus Valores Cuentan

Aunque la secretaria haría pública la auditoría que puso fin al contrato de Tus Valores Cuentan, por $17 millones para enseñar valores en las escuelas, indicó que abogados del DE recomiendan que no haga público el documento.

“La manera en que se trabajó el contrato, empleados dentro del Departamento y la manera en que trabajaron, no hicieron lo correcto. Nosotros, a un mes y medio, nos enteramos de lo que fue el problema y paralizamos lo que era el asunto para hacer una investigación”, explicó Keleher en el programa Jugando pelota dura. Detalló que tras la auditoría interna: “Lo que me han dicho los abogados es, si el caso llega a un tribunal, cómo se debería manejar la información que se publica. Eso es lo que han dicho los abogados. Yo, por mi parte, no tendría problema en que se publique porque la verdad es la verdad, y la verdad, en algún momento, saldrá”.

Cree que aplican leyes de ética a funcionarios de PREF

Al abordarla en el programa sobre la contratación de ayudantes pagados con fondos privados de donantes anónimos de la Puerto Rico Education Foundation (PREF), sobre la aplicabilidad de leyes éticas, Keleher sostuvo: “Podemos buscar el detalle después, pero yo entiendo, y me han confirmado, que a ética sí le aplica según lo que es el acta de anticorrupción, que se le aplica a todos, incluso a los contratistas que están”. Aclaró que la Ley 85 permite donativos a agencias de gobierno.

Educación aclara rumores sobre chárteres

El Departamento de Educación calificó como falsa una información en redes sociales que apuntaba a que determinadas escuelas se convertirán en Escuelas Públicas Alianza (EPA).

En este momento, todavía está decursando el periodo que tienen los proponentes de EPA para redactar sus propuestas. Las propuestas aún no han sido presentadas ni radicadas en el Departamento, por lo que es imposible que ninguna propuesta haya sido evaluada, mucho menos que haya sido adjudicada, expresó la agencia en un comunicado.

En el sistema de matrícula en línea, en aras de ser absolutamente transparentes, el Departamento decidió colocar un aviso en aquellas escuelas que algún proponente señaló, al someter carta de intención, que tenía algún interés en considerarla para un potencial proceso de conversión a EPA. Todo proponente interesado en una escuela existente viene obligado, antes de someter su propuesta, a hacer una consulta exhaustiva en la comunidad escolar. Ante este requisito, el Departamento también les comunicó a los directores escolares de estos planteles que algún proponente mostró interés y podría, si decide someter propuesta, estar solicitando acceso para conocer las instalaciones y cumplir con el requisito de consulta a la comunidad.

Por otra parte, algunos padres reportaron dificultades con el sistema de matrícula en línea para registrar sus preferencias para estudiantes de educación especial. “Se trata de un asunto técnico de la plataforma en nada vinculado a que haya escuelas con potencial de conversión a EPA, como se ha querido decir. Ninguna escuela, excepto el proyecto activo de Boys and Girls Club, figura en el sistema de matrícula como una EPA porque no existe ninguna otra escuela, a excepción de ese proyecto”, expuso la agencia.