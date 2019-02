La viral respuesta de un padre a su vecino que se quejaba por el llanto de su bebé

"La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo". Esta fue una de las diez razones que un padre de Madrid publicó en su cuenta de Twitter en respuesta a la nota que uno de sus vecinos de edificio dejó en su puerta para reclamar por el ruido que produce su bebé durante las noches.

El padre de la menor de 19 meses, Ignacio Duque fotografió las dos notas que le dejó uno de sus vecinos. Y las compartió en la red social, tras la sorpresa de encontrarlas pegadas en su puerta después de un largo día de trabajo.

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

"Como me volváis a despertar pongo una queja en la comunidad. Vuestros hijos son vuestra responsabilidad", decía una de ellas escrita en imprenta y con tinta azul.

Las notas generaron la respuesta de Duque quien publicó: "ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos".

Apoyo de las redes

Después de enumerar una serie de razones por las que la queja le parecía molesta, el periodista recibió el apoyo de los usuarios de Twitter, quienes transformaron en viral la historia.

Sin embargo se abrió un fuerte debate entre los padres y los sin hijos acerca de los llantos de los menores y cómo perturban la paz de los vecinos.

"Bueno, entiendo tu punto, pero cuando tienes un trabajo, por ejemplo, que trabajas de noche y duermes de día o tarde, y que no lo puedas hacer ni en tu propia casa entonces lo de vivir en sociedad no aplicará mucho", decía uno de los comentarios.

"No tengo hijos,y no le doy mayor consideración ni respeto a los que tienen. Pero sí creo en la lógica y la empatía. Igual que si alguien me molesta con su música, su tos, sus pasos o sus hábitos. lo tolero. El llanto de un niño pues también. Vivir en sociedad es lo que tiene", agregaba otro.