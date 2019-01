Nueva baja en Lo Sé Todo

View this post on Instagram

Agradezco grandemente a la producción de Lo Sé Todo por la oportunidad de formar parte de su equipo y a la gerencia de Wapa por confiar en este servidor. Gracias también a mis compañeros por el profesionalismo y el buen trato. Fue una experiencia increíble de la cual me llevo muchas cosas buenas. Mis mejores deseos a Gary en su nueva trinchera de lucha. ¡Exito [email protected]! 😊

