Trump acepta posponer discurso de Estado de la Unión

Luego de varios intercambios de cartas y una semana intensa entre el presidente Donald J. Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el mandatario aceptó ayer posponer su discurso del Estado de la Unión, hasta que culmine el cierre del gobierno federal.

"No estoy buscando un lugar alternativo para ofrecer el SOTU porque no hay un lugar que pueda competir con la historia, tradición e importancia de la Cámara de Representantes", escribió Trump en un tuit, tarde en la noche.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative – I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de enero de 2019