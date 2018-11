Sears Holdings pone en venta sus tiendas en la isla

Como parte del proceso de quiebra al que se acogió el pasado mes, Sears Holdings presentó la lista de las tiendas que están a la venta. En el documento figuran todas las localidades que tienen en Puerto Rico.

De acuerdo con publicaciones especializadas en el tema económico, las tiendas que están en la lista de venta no están exentas de cierre. En Puerto Rico al momento la empresa cuenta con unas 27 tiendas entre Sears y Kmart.

Vea aquí la lista completa

El listado se publica luego que se diera a conocer que cerrarán tres tiendas Kmart en Puerto Rico.

Sears, que comenzó en la década de 1880 como una compañía que vendía por correo a través de un catálogo, ha estado yendo lentamente hacia la extinción debido a que iba muy atrás de su competencia y ha incurrido en grandes pérdidas a través de los años. El operador de las tiendas de Sears y Kmart se suma a una lista de minoristas que han solicitado la bancarrota o sido liquidadas en los últimos años en medio de un feroz clima competitivo. Algunos como Payless ShoeSource han logrado salir airosos de reorganizaciones en cortes de bancarrota pero muchos otros, como Toys R Us y Bon-Ton Stores Inc., no. Ambos minoristas fueron obligados a detener sus operaciones este año poco después de solicitar la bancarrota bajo el Capítulo 11.

Debido a su enorme tamaño, la bancarrota de Sears repercutirá en todo, desde los arrendadores hasta sus decenas de miles de trabajadores.

