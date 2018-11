Cogen de bobo a vendedor de pinchos con rollo de pesetas

Miguel Ángel Cátala pensó que todos los pinchos que vendió en el día se habían pagado, pero no fue hasta revisar un rollo de pesetas que se dio cuenta que no fue así.

Contando las ganancias del día, Cátala recordó que alguien le había pagado con un rollo de pesetas y al abrirlo se encontró que dinero era lo menos que había. El cliente había incluido dos piezas marca Taiwan de un juego de copas para rellenar el rollo.

La persona compró cuatro pinchos en el local donde trabaja, el Campo Alegre Bar & Grill en el barrio Cedro Arriba en Naranjito.

"Hoy [Ayer] vino un cab… y me pidió 4 pinchos y me dijo si me podía dar un rollo de pesetas y le dije q si , ahora q lo abro mira lo q encuentro 😂😂😂🤘🏼🤘🏼🤘🏼🇵🇷🇵🇷🇵🇷viva Puerto Ricoooo (sic)", escribió el comerciante.