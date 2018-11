Vigilan onda tropical en el Atlántico

Una onda tropical se desarrolla en aguas del Atlántico y podría afectar la isla el martes, informó a Metro el Servicio Nacional de Meteorología.

Según el meteorólogo Ián Colón, el Invest 96L se mueve hacia el oeste noroeste, y actualmente está a unas 350 millas al este de las islas de Barlovento. Tiene un 20 % de probabilidad de desarrollo dentro de los próximos dos días y un 70 % en cinco días.

“Si hay algún efecto local estaría comenzando el martes en la noche. Traería aguaceros y ráfagas depende de cómo el sistema evolucione”, explicó el científico.

Mientras, agregó que en este momento el sistema no tiene condiciones favorables para su desarrollo. No obstante, podría entrar a un área de vientos cortantes más débiles que lo ayudarían a fortalecerse. Estableció que “al momento no esperamos un impacto ciclónico”.

