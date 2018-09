Se forma otra depresión tropical, pero no llegará a P.R.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó ayer en la noche que se formó otra depresión tropical en la zona de las Antillas Menores, pero también adelantaron que no es una amenaza para Puerto Rico.

La razón es que se disipará en unos pocos días, debido a las condiciones del tiempo.

De acuerdo con el último boletín del centro metereológico a las 5 de la madrugada, la depresión tropical once tenía vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (mph) y se movía hacia el Oeste a 5mph (7 km/h).

El sistema estaba localizado cerca de la latitud 13.0 Norte y longitud 53.5 Oeste. Se espera un movimiento lento hacia el Oeste u Oeste-Noroeste durante

los próximos días.

El NHC pronosticó, además, poco cambio en intensidad durante los próximos uno o dos días, y se espera que la depresión se disipe mañana en la noche al Este de las Antillas Menores.

La presión mínima central de superficie está estimada en 1007 mb (29.74 pulgadas).

