Proyectan número de muertes provocadas por el huracán María en hotel de Trump

En el primer aniversario del paso del huracán María por Puerto Rico, miembros de Amnistía Internacional (AI), proyectaron el número de muertes provocados por el ciclón en la entrada principal del hotel del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D.C.

2,975 fue el número que los manifestantes proyectaron en el edificio propiedad del presidente de los Estados Unidos, quien hace unos días, aseguró que los demócratas alteraron el número ya que en su visita a la isla el número era solo 16.

"Esto fue hecho por los demócratas para hacerme quedar tan mal como sea posible cuando estaba recaudando con éxito miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico", manifestó Donald Trump a través de su Twitter.

"3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron a Puerto Rico. Cuando salí de la isla, DESPUÉS de que la tormenta había golpeado, tenían entre 6 y 18 muertes. Con el paso del tiempo, no subió demasiado. Luego, mucho tiempo después, comenzaron a reportar números realmente grandes, como 3,000 …", añadió.

Las expresiones de Donald Trump han generado gran controversia, especialmente por su falta de atención y la de las autoridades federales en respuesta a la emergencia provocada por María.

Hey @realDonaldTrump!

You seem to be confused about the death toll of Hurricane Maria, so we put the number up on your hotel in Washington DC. Here's a reminder in case you forget.

We #StandWithPuertoRico.

Sincerely,

Amnesty pic.twitter.com/djkConYlHr

— AmnestyInternational (@amnesty) September 20, 2018