Aseguran que el gobierno no está preparado para enfrentar otra emergencia nacional

A 12 meses del paso del huracán María por Puerto Rico, la administración del gobernador Ricardo Rosselló no está preparada para enfrentar otra emergencia nacional que pueda generarse por el paso de un fenómeno atmosférico o un terremoto, según alegó el jueves el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri.

“Durante este año, me he encontrado con ciudadanos que tienen una preocupación común; que el gobierno estatal no pudo responder a sus necesidades. Lo que es peor, que no ha podido estructurar planes concretos para atender situaciones que pueda generar una tormenta, un huracán o un terremoto, al que estamos expuestos en cualquier momento y sin que lo podamos anticipar”, expresó Delgado Altieri en declaraciones escritas.

Alegó que el gobierno central abandonó a los gobiernos municipales, que fueron los que atendieron con sus limitados recursos, las necesidades de los residentes que llegaban en busca de ayuda o se mantenían en comunidades aisladas e incomunicadas.

“Luego de haber transcurrido 12 meses del paso del huracán María por Puerto Rico, la administración del gobernador Rosselló lejos de recuperar la confianza de los ciudadanos, ha hecho más profunda la preocupación y ha extendido esa desconfianza a otras entidades como por ejemplo lo es Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés), la que se supone es la llamada a ofrecer ayuda en situaciones críticas”, subrayó el también alcalde de Isabela.

Se refirió a las expresiones del coordinador de FEMA, Justo Hernández quien dijo que no confía en el gobierno de Puerto Rico y que éste no tiene la capacidad de administrar los fondos otorgados después del paso del huracán por la isla.

Agregó que al cumplirse un año, hay que recordar la cifra de fallecidos a consecuencia del paso de María y exigirle al gobierno que lejos de argumentar la cantidad o la manera en que perdieron la vida, se enfoque en gobernar por el bien común. Dijo que no se puede olvidar a los puertorriqueños que hoy tienen por techo un toldo azul.

“Tampoco se pueden olvidar los suministros perdidos en vagones escondidos sin explicación alguna; así como las cajas de agua que aún permanecen en la pista de un aeropuerto en Ceiba. Tampoco se puede olvidar que un contrato como el de Whitefish, evidenció la improvisación y la deficiencia administrativa que ha sido la norma de este gobierno”, finalizó.