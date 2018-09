JGO insiste que estadidad es única alternativa para Puerto Rico

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, enfiló sus cañones en contra del Partido Popular Democrático (PPD) y destacó que la estadidad es la única alternativa para resolver el estatus político del país, en momentos que el representante adjunto de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA),Kevin Sullivan, solicitara la desestimación de una querella radicada ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aduciendo que el gobierno norteamericano no ha violado la Declaración de Derechos Humanos.

La querella fue presentada por el exgobernador y miembro de la Comisión Igualdad, Pedro Rosselló González, y el licenciando Gregorio Igartúa, sobre la violación de derechos humanos, como negarle el derecho al voto a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico para elegir al Presidente de Estados Unidos y a congresistas.

No obstante, Sullivan dijo que el acuerdo con la Isla les permite un tipo de “autogobierno”, en el que puede participar en las primarias presidenciales y elegir a un delegado en el Congreso. De hecho, argumentó que solo en junio de 2017 Puerto Rico votó por la estadidad, y se desconoce cual será el desenlace de dicha decisión.

Pese a las aseveraciones de Sullivan, González Colón, manifestó que “aunque me hubiera gustado que la carta vertiera la realidad actual del estatus antidemocrático de Puerto Rico y el rechazo de nuestra gente al mismo, esta nos da la razón a los estadistas en cuanto a que a Estadidad es el único estatus político viable con una relación con los Estados Unidos, no territorial y no colonial.La respuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció formalmente a nivel internacional que Puerto Rico votó por la Estadidad el año pasado y es importante recordar que el gobierno de Estados Unidos nunca le ha negado la Estadidad a ningún territorio después de este haberlo solicitado”.

“Los líderes del Partido Popular que ahora reclaman una validación del gobierno propio del ELA, son los mismos que han ido a Washington a denigrar a los puertorriqueños, tildándonos como corruptos, vividores del gobierno federal, mujeres todas en cinta y descalzas; haciendo frente unido con los representantes de los fondos buitres que nos desangran. Los líderes del PPD insisten en restarle legitimidad a nuestros esfuerzos para resolver de una vez y por todo nuestro estatus futuro. Su empeño en mantenernos como colonia, con el único propósito de poder seguir subsistiendo políticamente es la razón del desmadre que vivimos hoy. Llegó el momento histórico de la definición”, agregó mediante declaraciones escritas.

De otro lado, González Colón, destacó lo establecido en el caso Sánchez Valle, la aprobación de la Ley PROMESA, y los informes de Casa Blanca.