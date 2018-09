Isaac se disipa y ya no es amenaza para el Caribe

El sistema tropical Isaac, que en un momento se perfiló como peligroso al pasar por el Sur de Puerto Rico, ya no será amenaza para lo que le resta de trayectoria por el Caribe al disiparse completamente, según el último boletín que emitió el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

A las 5 de la mañana de hoy, los remanentes de Isaac fueron localizados cercanos a la latitud 14.8 Norte y longitud 70.8 oeste.

En ese momento, los vientos máximos sostenidos eran de 35 millas por hora (mph), o 55 kilómetros por hora, con ráfagas más altas. Según el NHC, en lo que le queda de vida "probablemente" continuarán los vientos con ráfagas y fuertes lluvias ocasionales.

Showers affect St. Croix & showers approach southern PR. This weather pattern is expected to continue today. Aguaceros afectan Santa Cruz, mientras otra área de aguaceros se acerca a municipios del sur de PR. Se espera que este patrón del tiempo continúe hoy. #prwx #usviwx pic.twitter.com/zWRCHPYysh

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 15, 2018