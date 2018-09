Pronostican que Isaac se fortalezca a huracán hoy

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) anunció en su último boletín que espera que hoy en la tarde o noche la tormenta tropical continúe fortaleciéndose hasta convetirse en un huracán, mientras sigue su paso por el Este del Atlántico Tropical.

Para beneficio de la isla, por el contrario, se dijo que Isaac se debilitará a mitad de la próxima semana y, el viernes, estaría pasando por el sur de Puerto Rico como una tormenta tropical nuevamente.

De acuerdo con el boletín completo de las 11:00 de la mañana, la tormenta se encuentra cerca de la latitud 14.3 Norte y longitud 39.1 Oeste. El movimiento que tiene es de nueve millas por hora (mph) en dirección Oeste-Noroeste, con un continuo aumento en su velocidad de traslación en las próximas 36 horas.

Los vientos máximos sostenidos que tiene son de 65mph con ráfagas mas altas. El NHC también espera que el fortalecimiento del sistema atmosférico continúe en el fin de semana e inicios de la semana próximo, mientras va llegando a aguas calientes que son aptas para su desarrollo.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical ahora se extienden hasta 45 millas (75 km) del centro. La presión mínima central estimada es de 999 milibares (29.50 pulgadas).

Asimismo, el NHC espera que el ciclón se convierta hoy mismo en huracán categoría uno o dos. Este llegaría al Caribe el jueves de la próxima semana.

Los modelos ahora muestran que la zona sureste de Puerto Rico está dentro del cono de incertidumbre.

11 am AST bulletin on Isaac. Boletin de las 11 am AST sobre Isaac. #prwx #usviwx pic.twitter.com/r7XNfsPeCi

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 9, 2018