Justify hace historia y obtiene la Triple Corona

Justify dominó de principio a fin la carrera de Belmont Stakes el sábado para convertirse en el 13er ganador de la Triple Corona del hipismo estadunidense.

De paso, el potro ganador del Kentucky Derby y de Preakness le dio al entrenador Bob Raffert su segunda Triple Corona en cuatro años.

