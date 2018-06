Entre lágrimas: padres y maestros dicen adiós a sobre 250 escuelas

Consternación, tristeza e incertidumbre eran parte del sentir de los maestros y padres en algunas de las sobre 250 escuelas que cerraron ayer sus portones por última vez.

Mientras los docentes hacían la entrega de notas y recogían sus pertenencias, Metro visitó tres escuelas entre Bayamón y Toa Baja donde el panorama era casi el mismo: los padres mantenían negación ante la determinación del Departamento de Educación, que, según han señalado, serviría para optimizar los recursos de la agencia.

Tal es la desesperación de algunos padres porque no cierren su escuela que Pilar Reyes, abuela de una niña que estudia en la escuela Braulio Dueño Colón, de Bayamón, y fue madre voluntaria por 18 años, recoge firmas para que una la Asociación Pro Bienestar de la Familia Comerieña establezca una escuela chárter en ese plantel. “A mí no me interesa el que venga a dejar mi escuelita abierta, sí me interesa lo que le ofrezca académicamente a mis niños y lo que ellos ofrecen es muy bueno, y todo lo que yo pueda hacer por mantener esta escuelita abierta lo voy a hacer”, expresó Reyes sobre la escuela que acoge una matrícula de más de 170 estudiantes y figura en la lista de cierre.

Acompañada por otros padres como Darysabel Costoso, Diana Ortiz y Radamés Pérez Ortiz, la abuela señaló que en esa escuela estudian niños de las comunidades de Vista Alegre, Gardenia, Flamboyán, Forehill, Braulio Dueño y Cierra Bayamón. Sin embargo, sostuvo que, si cierran el plantel, muchos de los alumnos tendrían que caminar hasta 40 minutos para llegar si no toman el transporte.

“El dolor y el coraje que tengo es que no haya venido nadie aquí a explicarnos por qué van a cerrar la escuela” – María Reyes, maestra

En esa misma escuela, la maestra de Educación Física, María Reyes, contó a este medio su indignación tras 29 años en esa estructura y no poder conseguir mantenerla abierta, pese a múltiples intentos, entre ellos una carta dirigida al gobernador Ricardo Rosselló y reuniones con legisladores como Carmelo Ríos y Luis Junior Pérez. “El dolor y el coraje que tengo es que no haya venido nadie aquí a explicarnos por qué van a cerrar la escuela”, relató la maestra.

Un sentir similar vivían los docentes de la escuela John F. Kennedy, que este año es la segunda vez que están en lista de cierre, pese a que tras el huracán María fueron el único plantel que no se inundó.

El maestro Frank González, quien lleva 28 años en esa escuela, sentenció que siente “decepción, frustración, coraje y enojo porque nadie del Gobierno municipal ni estatal vino a ayudarnos o darnos información”.

Incierto estatus de escuela

Otra de las escuelas visitadas por Metro fue la Cristóbal Colón en Bayamón, donde los padres señalan que están preocupados debido a que desconocen el estatus exacto del plantel.

El portavoz de los padres, Oscar Santiago, comentó que, inicialmente, la escuela estaba en lista de cierre, pero el 31 de mayo recibieron una comunicación de la secretaria que indicaba que no cerraría. Sin embargo, al día siguiente, recibieron otra misiva firmada por Yanira Raíces, secretaria auxiliar de SAPTRE, que dejaba sin efecto la reconsideración y devolvía la escuela a la lista de cierre.

No obstante, Santiago contó que ayer los padres estaban confirmando matrícula en línea para la escuela Cristóbal Colón, pues la administración devolvió a los estudiantes en bloque a ese plantel. “Por un lado, todo lo de administración del Departamento indica que la escuela permanece abierta, pero de dónde sale, quién autoriza a Yanira Raíces a decir que deja sin efecto la carta circular de la secretaria, eso es lo que nos tiene a nosotros preocupados”, cuestionó Santiago sobre la escuela, con matrícula de 214 estudiantes. También enviaron una carta a diferentes senadores y representantes de Bayamón, al gobernador y a los presidentes de Senado y Cámara, pero no han recibido respuestas.

Metro solicitó una reacción a Educación sobre el estatus de esta escuela, pero, al cierre de esta edición, esta no se había recibido.