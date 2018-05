Congresistas envían carta en rechazo al cierre de escuelas

Un total de 32 congresistas se sumaron a las voces que rechazan el cierre de 280 escuelas en Puerto Rico, anunciadas por el Departamento de Educación.

Así lo dejaron saber en una carta enviada ayer al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que fue dada a conocer esta mañana por la presidenta de la Federación Americana de Maestros (AFT, siglas en inglés), Randi Weingarten, y la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, en una conferencia de prensa con el Consejo Ejecutivo de la AFT.

La misiva expone que “la propuesta de cerrar 280 escuelas este verano llega a menos de un año de que Puerto Rico cerrara 167 escuelas”. Esto lleva el número de cierre a 450 planteles, cerca de un 35 % del total que existía en los últimos años en la isla.

Los congresistas critican además que la propuesta de cierre coincide con los planes de establecer 80 escuelas chárteres, que destina fondos públicos a que organizaciones administren las escuelas. “Esto es inaceptable en tiempos de crisis y de cierre de escuelas tradicionales”, establece la misiva.

Mira la carta:

Carta Congreso by Metro Puerto Rico on Scribd

A juicio de la presidenta de la Asociación de Maestros, con la carta “esperamos que haya un cambio en la visión que tiene el gobierno y la secretaria (Julia Keleher)”.

Mientras, Weingarten sostuvo que “si les importa, las escuelas no serán cerradas, si los niños les importan, las escuelas no serán cerradas, no entendemos qué está motivando al gobernador o a la secretaria de hacer algo que es tan doloroso a los niños de Puerto Rico”.

Tras la reunión de líderes sindicales estadounidenses en Puerto Rico, algunos de ellos compartieron sus experiencias al señalar que les afectó la implementación de las chárteres y los cierres de escuelas en sus estados.

En medio de esta reunión, celebrada en el Hotel Intercontinental de Isla Verde, la secretaria de Educación expresó en sus redes sociales que “mientras líderes sindicales de varios estados hablan sobre estrategias negativas que perjudican a niños, yo estoy en Washington en conversaciones importantes con los líderes del Congreso buscando recursos y apoyo para los niños”.