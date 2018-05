Hija de supuesta policía encubierta desmiente información

Una persona que asegura ser la hija de la mujer que está siendo señalada como una policía encubierta durante las manifestaciones del Paro Nacional reaccionó hoy y desmintió la información que ha estado corriendo por las redes sociales.

Jahikira Martínez aseguró que la fémina, que aparece lanzando objetos a los manifestantes, es su madre y tiene una condición mental.

"Esa persona que ven en estas fotos es mi hermosa madre. Una persona maravillosa que sufre de un problema mental. NO SEÑORES Y SEÑORAS, NO ES UN INFILTRADO DE LA POLICIA. Es una persona que en estos momentos no se encuentra psicológicamente bien. No saben la tristeza tan profunda y la impotencia que tenemos de que se sigan compartiendo estas cosas y no poder hacer nada porque siguen apareciendo mas imágenes con el rostro de ella (sic)", publicó Martínez en su cuenta de Facebook.

La mujer, que vestía una toalla de muñequitos animados y lo que parecía una blusa, estuvo frente a la línea de perímetro que la Policía tenía frente al edificio de Liberty en la Milla de Oro. Asimismo, continuó con la muchedumbre cuando la Uniformada decidió dejar pasar la protestar hasta el punto donde ocurrió el enfrentamiento.

"No puedo creer como todavía existen personas que por hacer un mal lastimen a los familiares de las personas que se encuentran en esta foto. Dejen de difamar porque obviamente se vé que no son las mismas personas. Le pido con mi corazon hecho pedazos que cada vez que vean estas fotos la reporten. Tengan un poco de RESPETO Y EMPATIA y ponganle fin a esto (sic)", finalizó la supuesta familiar de la mujer.

Ese día del 1.o de Mayo varios incidentes fueron reportados, algunos siendo clasificados como excesos de fuerza de la Policía en el manejo de la multitud de manifestantes.

Entre las críticas a la Uniformada estuvieron unas que hizo la American Civil Liberties Union, grupo que afirmó que la Policía violó derechos civiles en su proceder.

La prensa también fue objeto de agresiones por parte de la Uniformada, como la del periodista de Metro sobre la cual el periódico pidió una investigación a la Policía.