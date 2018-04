Se espera que para junio esté listo el nuevo radar Doppler

Se espera que a principios de junio ya esté listo el nuevo radar Doppler de la FAA y el Servicio Nacional de Meteorología en Cayey.

Y es que el sistema WSR-88D, que tendrá el potencial de captar información meteorológica de las Islas Vírgenes y de toda la isla, había sido destrozado por el huracán María el pasado mes de septiembre, y está siendo construido para que soporte vientos de más de 156 millas por hora.

El equipo de restauración del Servicio Nacional de Meteorología aseguró ayer con más de 3,000 tuercas el ensamblaje del domo que protegerá al radar, informó la agencia NEXRAD RADAR Operations Center, adscrita a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Restoration team at @NWSSanJuan #wsr88d secured 3,000+ radome bolts yesterday and starting caulking the panel seams. @NWS @FAANews pic.twitter.com/UUKntfY31a

