Director del Centro Comprensivo de Cáncer gana $300 mil a tiempo parcial

El Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) —incorporado hace más de 10 años e inaugurado en el 2016 mediante una inversión de unos $200 millones— tiene una abultada nómina que incluye el salario de $300 mil a su director ejecutivo, el doctor Luis Clavell, quien labora a tiempo parcial para el hospital que aún permanece cerrado.

Esta fue una de las revelaciones de una investigación divulgada en el programa Jay y sus Rayos X. La investigación periodística, a cargo de Valeria Collazo Cañizares, destapó además intervenciones indebidas en los procesos de subastas, presiones para el pago a ciertos contratistas, despilfarro en aspectos como la ambientación del hospital, obras inconclusas, adquisiciones de equipo y materiales sin uso, falta de auditorías externas y una querella de hostigamiento laboral. La pieza investigativa contó con entrevistas en récord de jefes de departamento del CCC, incluyendo su directora de Finanzas, Grendaliz Vélez.

Al centro, Luis Clavell, director del Centro Comprensivo de Cáncer / FB CCC

Enfrentado con las denuncias de los jefes departamentales de la institución, el doctor Clavell se limitó a decir que existe una investigación por parte de la Junta de Directores del CCC y que como él es una de las partes mencionadas, no podría entrar en detalles. Aunque insistió en que no hay malgasto de fondos, ya que se trata de un centro especializado que busca estar alineado a otras instituciones de primer orden mundial. De hecho, invitó a mirar más allá de la Isla. También calificó gastos de miles de dólares en muebles como una inversión.

Sobre su salario, Clavell dijo que no superaba los $300 mil, pero a la pregunta sobre cuánto ganaba, respondió $300 mil anuales. El ejecutivo labora de forma parcial en el hospital que desde su inauguración en el 2016 por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, no ha abierto sus puertas. Operan de forma limitada algunas áreas como administración y el centro para mujeres. En el 2017, salió a relucir que el Departamento de Salud no había otorgado permisos provisionales a la institución. Aunque ya se cuenta con estos permisos, la crisis fiscal mantiene detenido el inicio de operaciones del CCC que se planifica de forma escalonada. Sin embargo, el CCC aparece como uno de los activos para venderse como parte del plan fiscal de Puerto Rico.

De inmediato, en la redes sociales surgieron reacciones al tema del alto salario de Clavell que supera los de la secretaria de Educación, Julia Keleher ($250 mil anuales) y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera ($248 mil anuales). El exsecretario de Salud, Iván González Cancel fue uno de los críticos e incluso se ofreció a dirigir el CCC de forma gratuita.

@ChayanneSen @jayfonsecapr …tolerar que Dr. Clavell se le pague $300,000 or hacer nada en un elefante blanco inoperante es vergonzoso y debería ser despedido mañana. Ese hospital lo dirijo de gratis – esa es mi oferta – para transformarlo ya!!! — IVAN F GONZALEZ-CANC (@drcorazon2016) April 4, 2018

En el pasado, el salario del exdirector de la institución y ahora subdirector, José Dávila también fue objeto de críticas. En el 2014, el Partido Nuevo Progresista cuestionó y calificó como exorbitante un salario de $200 mil para Dávila, quien luego salió del cargo por señalamientos del único informe de auditoría de la Oficina de la Contralora sobre el CCC, pero fue recontratado por Clavell. Sobre esta recontratación, el director dijo que aquilató el informe de la Oficina de la Contralora con la respuesta de Dávila, y que la salida del funcionario no estuvo motivada por los señalamientos de la auditoría.

De otra parte, el reportaje investigativo de Jay y sus Rayos X también sacó a relucir que existe una querella de hostigamiento laboral ante las autoridades federales radicada por la directora de Finanzas contra el doctor Clavell y contra Dávila. La directora de Finanzas relató que al ver una serie de violaciones a los reglamentos y procesos, notificó vía correo electrónico a varias autoridades oficiales y que luego recibió una llamada de Dávila advirtiéndole que dejara de enviar correos electrónicos.

Parte de las denuncias de Vélez y otros directivos del CCC incluyeron:

presiones para otorgación de subastas

compras exorbitantes de mobiliarios

presiones para pagar por facturas de contratistas que no cuadraban con los números del CCC o por sellos que ya la institución había comprado

negativa para hacer una auditoría externa

compra de un solar para un estacionamiento que no se hizo

materiales que se compraron sin uso (lozas y trampa de grasa, por ejemplo)

El programa de televisión se comunicó con la Junta de Directores del CCC que informó que supuestamente hay una investigación independiente sobre las denuncias de los empleados, pero no identificaron quién hace esa investigación. Según se reportó en el programa, todos los empleados del CCC recibieron una comunicación en la que se les instruye a que sí alguna autoridad los contacta para requerir información, deben pasa el asunto al director ejecutivo.

Se indicó que la investigación periodística se desarrolló por los pasados meses y que en los próximos programas continuarán detallando los hallazgos.

No todos los días la Directora de Finanzas y otros jefes de departamento de una corporación pública (aún empleados todos), se atreven a hacer denuncias de esta magnitud ante una cámara. Vamos a seguir trabajando para que esto no se quede en el aire. #InvestigaciónCCC — Valeria Collazo (@ValeriaCollazoC) April 4, 2018

Jay Fonseca hizo un llamado directo en el programa al gobernador, Ricardo Rosselló para que proteja a los empleados que hicieron las denuncias públicamente.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ángel Martínez dijo que investigará todas las denuncias.

