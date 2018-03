Hacienda anuncia su horario de servicios para Semana Santa

El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, informó que del lunes 26 de marzo hasta el miércoles 28 de marzo de 2018 todas las divisiones de la agencia ofrecerán sus servicios a los contribuyentes en el horario regular.

Maldonado añadió que, con motivo de la solemnidad de la Semana Santa, el Gobierno de Puerto Rico concedió el jueves libre, a todos los empleados públicos. Igualmente, el viernes habrá receso de labores por razón del día feriado. Las colecturías y oficinas que ofrecen servicios en el Programa de Horario Extendido permanecerán también cerradas el sábado 31 de marzo.

“Para beneficio de nuestros contribuyentes, los Centros de Orientación y Preparación de Planillas ubicados en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Plaza del Caribe, Mayagüez Mall, The Outlet Mall en Canóvanas y UPR Bayamón estarán ofreciendo sus servicios del lunes 26 de marzo hasta el miércoles 28 de marzo de 2018 de 9:00 am a 5:00 pm y el jueves 29 de 10:00 am a 3:00 pm. Luego continuaremos ofreciendo servicios el lunes 2 de abril”, manifestó el funcionario.

En el caso del Negociado de las Loterías, se indicó que este jueves la Lotería Tradicional brindará sus servicios en horario regular. Igualmente, el sorteo de la Lotería Tradicional 138 se llevará a cabo este jueves.

Mientras, la Lotería Electrónica ofrecerá sus servicios el jueves de 8:00 am a 4:00 pm. Durante el Viernes Santo no habrá sorteos ni ventas.