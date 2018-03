YouTuber somete a un zorro a dieta vegana

Sonia Sae posee un canal en ‘YouTube’ con 3.500 suscriptores. En esta red social defiende a los animales y se confiesa vegana. La joven a creado indignación entre sus usuarios. Mostró el cambio de ‘Jumanji’, un zorro del desierto que tiene como mascota.

‘Jumanji’ fue adoptado por la ‘YouTuber’ española en el 2014. Desde ese momento lo ha alimentado con comida vegana para gatos hecha a base de taurina sintética.

La ‘YouTuber’ enseñó algunas fotos con el antes y el después de la dieta vegana. El aspecto del animal alertó a sus seguidores. Ella misma afirmó que su mascota sufría alopecia y ceguera parcial, pero aseguró que era debido a una especie de alergia estival y no al cambio de alimentación.



Reacciones

Los seguidores vincularon el malestar de 'Jumanji' con su dieta y arremetieron contra Sae, culpándola del maltrato de su propio animal. "¡Es una crueldad hacia los animales y no está bien!", escribió la usuaria de Facebook Alice Natanya Moore, quien señaló que los zorros fénec no son omnívoros y no pueden digerir la taurina sintética.

Sae ha publicado este miércoles en su página de Facebook nuevos videos del animal. ‘Jumanji' aparece con pelo, se ve activo y animado.



