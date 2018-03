Así instalaron el puente que colapsó en Miami

En las redes sociales recorre un video que muestra cómo se instaló el puente que colapsó en la tarde de ayer, jueves, sobre la conocida Calle Ocho de Miami, Florida.

En las imágenes se puede observar que el puente no fue construido en el lugar sino que solo fue instalado allí.

La Policía del condado de Miami-Dade confirmó esta mañana a través de su cuenta de Twitter que seis personas habían muerto tras el lamentable hecho.

"Podemos confirma seis muertos en el hundimiento del puente de la FIU. La Policía del condado de Miami-Dade se encuentra todavía en el lugar de los hechos trabajando en colaboración con otros organismos en tareas de recuperación", señaló esta institución.

Otras nueve personas resultaron heridas.

#UPDATE: We can confirm, 6 fatalities in the #FIUBridgeCollapse. #MDPD is still on scene and working in collaboration with several entities on the recovery efforts. Continue to follow us for official updates. pic.twitter.com/bxW8sXEPCs

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 16, 2018