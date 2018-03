Nueva tienda estadounidense podría llegar a Puerto Rico

La tienda de productos marinos y para deportes acuáticos Overton's podría llegar pronto a la Isla, según un tuit del gobernador Ricardo Rosselló.

El mandatario sostuvo en la red social una conversación con el empresario Marcus Lemonis, quien es presentador del programa The Profit, en el que ayuda a comerciantes que tienen problamas con sus negocios.

En la conversación Lemonis indica a Rosselló que piensa traer a Puerto Rico la cadena Overton's, pero que necesitan ayuda con la locación.

. @ricardorossello I promised I would bring one of my businesses to #PuertoRico. We’ve decided to bring @Overtons need help finding the right spot to create jobs and focus back to #PR @rosieperezbklyn #excited — Marcus Lemonis (@marcuslemonis) March 12, 2018

"Mi equipo lo contactará con ideas de ubicación. La gente de Puerto Rico te agradece por cumplir tu palabra y ser un verdadero amigo de la gente de Puerto Rico", contestó Rosselló al empresario.

.@marcuslemonis, We’re excited to welcome @Overtons to Puerto Rico. My team will contact you with location ideas. The people of Puerto Rico thank you for keeping your word and being a true friend to the people of Puerto Rico. — Ricardo Rossello (@ricardorossello) March 12, 2018

Ante la respuesta del primer ejecutivo, el empresario expuso que esperan traer el negocio lo más pronto posible.