Hombre se dispara en la cabeza frente a la Casa Blanca

Un hombre se autolesionó con un arma de fuego cerca de la Casa Blanca hoy, y personal médico acudió al lugar, informó el Servicio Secreto.

El presidente Donald Trump se encontraba en Florida, pero regresaba a la mansión presidencial en las próximas horas.

Secret Service statement on shooting incident near the @WhiteHouse fence line this morning: https://t.co/0d4KvI1BjW

— U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018