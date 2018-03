Aunque con deficiencias en otras materias, el DE comienza curso de mandarín

Luego de pronunciar en mandarín las palabras "hola" y "bienvenidos", la secretaria del Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, Julia Keleher, anunció hoy que el próximo miércoles, 7 de marzo, dará inicio un curso piloto de enseñanza de dicho idioma para estudiantes del sistema público de la Isla.

El programa consiste en un curso en línea en su primera fase, en colaboración con la Stanford Online High School. De acuerdo al DE, dicha entidad recomendó que en esta primera fase participaran un máximo de 15 estudiantes.

"Mi expectativa sería que todos los niños de Puerto Rico pudieran participar", indicó Julia Keleher, secretaria del DE.

"No estamos intentando un proyecto nuevo, es un programa que ya existía que se tiene evidencia de que funciona”, aseguró Keleher.

De acuerdo a Magda Rodríguez, ayudante de Asuntos Académicos del DE, la convocatoria de participación del proyecto piloto se abrió a todos los estudiantes del sistema público, aunque se enfocó en las escuelas especializadas en ciencias, matemáticas e idiomas, "para empezar". Al final del día, 37 estudiantes del sistema solicitaron admisión al curso, de los cuales fueron seleccionados 15, provenientes de la Escuela Especializada en Idiomas Rafael Pont Flores de Aibonito, el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Villalba (especializada en Ciencias y Matemáticas) y una escuela de Mayagüez cuyo nombre el DE no reveló.

Añadió que los estudiantes participantes debían mostrar destrezas de liderazgo, estar interesados en aprender el idioma y tener interés en desarrollarse en carreras que tengan que ver con ciencias, matemáticas y tecnología.

"Lo que ofrecemos debería ser algo de todos los estudiantes. Mi expectativa sería que todos los niños de Puerto Rico pudieran participar", indicó Keleher, mientras defendió el inicio del proyecto como uno piloto exclusivo, a través del cual se pretende que el DE aprenda y desarrolle nuevas herramientas de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes.

"Queremos que el estudiante tenga éxito en el proceso de aprendizaje, entendemos que debería haber apoyo, que el DE puede proveer para que más estudiantes en el futuro participen"dijo.

"Para nosotros entender cuáles pueden ser esos apoyos, necesitamos correrlo con un grupito, porque lo que no queremos es poner una persona a tratar de aprender algo cuando va a fracasar, cuando no puede con lo que tiene, se desenfoque en lo que está haciendo tratando de hacer otra cosa, [porque] no tiene el apoyo, no tiene el acceso, un sinnúmero de cosas para que eso se pueda dar, así que hace sentido desde la perspectiva de ejecución buscar un grupo que demuestre el interés y que viene ya preparado para que la primera experiencia sea una de éxito", expresó la secretaria.

La iniciativa será sufragada por el DDEC mediante el Programa de Desarrollo de la Juventud (PDJ) a un costo de $1 mil, para propósitos de materiales como computadoras, teclado en mandarín, libros y cuadernos. El incentivo económico que recibirá la maestra, unos $2,500 por la totalidad del curso que dura un semestre, estará dividido entre el DE y el DDEC.

El mandarín no disfraza deficiencias en otras materias

Cabe señalar que, si bien el DE ha dado paso a la iniciativa de la enseñanza de mandarín, más de la mitad de los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico no dominan las destrezas requeridas en las materias de español, inglés, matemática y ciencia, de acuerdo a los resultados de las pruebas estandarizadas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META-PR), en el año escolar 2016-2017.

Durante el pasado año escolar, de acuerdo a dichas pruebas, solo el 49% de los estudiantes obtuvo un resultado proficiente en la clase de español, y solo el 42% en la prueba de inglés. La cifra fue aún más baja en matemáticas, con solo el 33% de los estudiantes con un resultado proficiente o avanzado. Asimismo, en la prueba de la materia de ciencia, un 48% demostró dominio de las destrezas con un resultado proficiente.

La secretaria del DE reconoció dichas deficiencias en las materias que ofrece el sistema de enseñanza pública de Puerto Rico y reconoció que hay mucho espacio para mejorar, aunque defendió el programa piloto de mandarín.

"Nunca jamás voy a permitir que se limiten futuras posibilidades y oportunidades para ellos (los estudiantes) por cómo estoy ahora (en referencia al DE), porque no va a estar como está ahora para siempre y tengo el deber de velar por lo que le conviene a ellos en el futuro", afirmó Keleher.

"No voy a permitir que me llamen la atención por una condición de ahora (en referencia alas deficiencias señaladas en otras materias) que sí se va a trabajar, para decir que, porque eso está mal, que ellos (los estudiantes interesados en el mandarín) no pueden tener esa oportunidad", añadió la titular.

Keleher asegura no se están rezagando las bellas artes y la cultura

La secretaria del DE también aseguró que la implementación del curso de enseñanza del idioma mandarín no significa un rezago a las bellas artes dentro del sistema de educación pública de la Isla, aunque dijo que de cara al futuro, aún no podido desarrollar un proyecto de sistema para dichas materias.

"Yo tengo una preocupación enorme con Bellas Artes, no he podido lograr lo que quiero hacer todavía", indicó Keleher, al tiempo que dijo que a través del arte y la cultura quiere desarrollar iniciativas de mejoramiento académico.

"Lo encuentro como el vehículo de ampliar y fortalecer la participación no tan solo de padres y encargados, pero de la comunidad entera en Puerto Rico. Hay muchas cosas que tienen que ver con artes y cultura que promueve el día a día y eso es un mecanismo que permitirá a Educación difundir su mensaje, oportunidades de aprendizaje a la comunidad, porque todo el mundo puede llegar para pintar algo en un mural y en una pared, pero eso yo lo puedo utilizar y convertirlo en un mecanismo de que haya más participación de las comunidades y los papás en el proceso educativo, pero también que haya más relevancia a cosas que estamos enseñando", explicó.

Asimismo, reconoció la importancia del proceso de vistas públicas por el que está pasando el proyecto de Reforma Educativa del país que se encuentra bajo consideración en la Legislatura e indicó que, precisamente, una de las criticas a la medida fue que no se incluyó las bellas artes como uno de los enfoques de las llamadas "escuelas alianzas", aunque sí aparecen otras materias como ciencias y matemáticas.

"Se va a añadir. Es importante añadir bellas artes y no tenemos ningún problema con eso", expresó la secretaria. "Al final de todo vamos a tener un producto que representa los interese de todos, que en mi opinión es lo que hace falta en Educación", indicó.