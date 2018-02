Policía confirma numerosas muertes tras tiroteo en escuela de Florida

PARKLAND, Florida, EE.UU. (AP) — Varias personas murieron el miércoles durante un tiroteo en una escuela secundaria del sur de Florida, informó un funcionario escolar.

“Hay numerosas víctimas fatales, es una situación horrenda”, dijo el superintendente del condado de Broward, Robert Runcie. “Es un día espantoso para nosotros”.

Por su parte, la jefatura de policía del condado de Broward tuiteó: “Hasta el momento tenemos al menos 14 víctimas. Se siguen transportando víctimas al Broward Health Medical Center y al hospital Broward Health North”.

Según CNN reportó, que el tirador, dicen los oficiales, no es un estudiante actual de la escuela.

El comunicado de la policía no dio detalles sobre las víctimas o sus lesiones.

Por su parte, el presidente de EE.UU. Donald Trump a través de un tuit en la red social de Twitter lamentó el violento suceso y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018