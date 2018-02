Padre de víctimas intenta agredir a Larry Nassar

CHARLOTTE, Michigan, EEUU. (AP) — El padre de tres víctimas de Larry Nassar intentó agredir al ex médico deportivo el viernes durante una audiencia de sentencia, después que la jueza rechazó su solicitud para pasar “cinco minutos” a solas con Nassar en una habitación.

Dos de las hijas del hombre acababan de hablar en la sala, detallando cómo Nassar abusó sexualmente de ellas mientras supuestamente brindaba tratamiento médico. Dijeron que otra hermana también fue víctima de abusos.

El padre, Randall Margraves, luego pidió a la jueza Janice Cunningham “cinco minutos” con Nassar en un cuarto cerrado, y la jueza rechazó el pedido. Después solicitó un minuto, argumentando que era un “padre destrozado”. Tras proferir un insulto a Nassar, Margraves intentó abalanzarse sobre el ex médico, aunque fue derribado de inmediato por los alguaciles.

Nassar fue sacado de la sala, mientras algunas personas lloraban.

Margraves se disculpó al señalar que perdió los estribos. La jueza Cunningham dijo que bajo “ningún concepto” lo iba multar o enviarlo a la cárcel.

“Ignoro lo que debe sentirse estar ahí de pie como padre y saber que tres de tus hijas fueron lastimadas física y emocionalmente por alguien que está sentado en la sala. No puedo imaginarlo”, dijo la jueza.

Sin embargo, añadió, “no es aceptable responder a un agresión con una agresión”.

El incidente ocurrió en el tercer y último día de la audiencia de sentencia contra Nassar por cargos de abuso sexual durante su época

La fiscal Angela Povilaitis dijo a las familias que lo correcto es “utilizar las palabras”, y advirtió que la violencia “no ayuda a sus hijas”.

“De esta manera, están permitiendo que tenga poder sobre nosotros”, dijo la fiscal. “No podemos comportarnos así. Entiendo que esta es una situación extraordinaria. Pero no pueden hacer esto. Esto no ayuda a sus hijas, esto no beneficia a la comunidad, esto no nos ayuda”.

En una rueda de prensa, Margraves reiteró su disculpa e insistió que no es un “héroe”.

“Mis hijas son las héroes, y todas las víctimas y sobrevivientes de esta terrible atrocidad”, dijo Margraves.

Nassar ya fue sentenciado a entre 40 y 175 años de cárcel en otro caso por sus abusos como médico deportivo en la Universidad Michigan State, y también ha sido acusado de abusar sexualmente de gimnastas del equipo olímpico de Estados Unidos.

Nassar también fue sentenciado a 60 años de prisión por posesión de pornografía infantil.

Antes del incidente, la jueza Cunningham comenzó la audiencia catalogando como “desafortunados” los comentarios que realizó en la víspera una de las abogadas de Nassar. La abogada Shannon Smith dijo a la estación radial WWJ que dudaba la veracidad de algunas mujeres y niñas que dicen ser víctimas del ex médico.

Cunningham indicó el viernes que Nassar no autorizó los comentarios y los rechazó.

“Lo importante para esta corte es escuchar cada historia y cómo las acciones criminales del acusado afectaron la vida de cada persona”, dijo Cunningham.