Yadier Molina: "Tres años más", anuncia su retiro de la MLB

El receptor boricua, Yadier Molina, anunció que se retirará de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) tan pronto termine su contrato de $60 millones con los Cardenales de St. Louis.

"Tres años más, eso es todo", fueron las palabras de Molina, según reportó el cronista de los Cardenales, Derrick Goold a través de su cuenta de Twitter.

El contrato del pelotero boricua y parte esencial del equipo nacional de Béisbol de Puerto Rico en el Clásico Mundial del 2017, termina en el año 2020.

"Three more years, that's it," Yadier Molina says. He's repeating his plan to complete his contract and then retire. #cardinals #stlcards

— Derrick Goold (@dgoold) January 15, 2018