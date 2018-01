Keleher hace cambios en personal de confianza de comedores

Como parte de la organización de trabajo administrativo establecida por la secretaria de Educación, Julia Keleher, en cuanto a sus expectativas sobre la efectividad de las labores de su equipo y demás empleados en general, anunció hoy cambios en la gerencia de la oficina de la Autoridad Escolar de Alimentos del Departamento de Educación (DE). El interés principal es rediseñar el enfoque en cuanto a la administración de la logística que debe existir en dicha dependencia.

A estos efectos, la titular de Educación anuncia el nombramiento, de forma interina, del licenciado Roger José Iglesias Sepúlveda para la posición de director de la Autoridad Escolar de Alimentos del Departamento de Educación.

El licenciado Iglesias Sepúlveda trabajará mano a mano con el personal que labora en la dependencia de Alimentos hasta que sea nombrado un experto en el manejo de las operaciones que impulse los cambios necesarios para lograr el funcionamiento correcto de esa área.

Junto a Iglesias Sepúlveda estará laborando la licenciada Asunción Ortiz Rodríguez, anterior directora de la Autoridad, quien fungirá como asesora en el área técnica de nutrición.

“Cuento con el compromiso de todos los que allí trabajan para conseguir los resultados que queremos y que merecen nuestros niños y niñas”, indicó Keleher.

Como todos los demás aspectos relacionados con el buen funcionamiento y el bienestar de todos los estudiantes dentro de las escuelas, Keleher ha exigido siempre que todos los procesos relacionados con el servicio de los comedores escolares se realicen con la efectividad que merecen los estudiantes.

“Como dije en días pasados, me cansé de recibir mensajes indicando que la comida no ha llegado a las escuelas. Eso es inadmisible. Esa estructura tiene que funcionar y no estoy dispuesta a aceptar lo contrario, bajo ninguna circunstancia. En esta misma línea, seguiremos solicitando la rendición de cuentas con miras a la transformación del sistema en la que seguimos concentrados. Nada ni nadie nos desviará de este norte en busca de lograr nuestras cuatro metas principales”, aseguró la titular de Educación.