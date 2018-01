Advertencia de tsunami para la Puerto Rico

La Red Sísmica de Puerto Rico en horas de la noche del martes una advertencia de tsunami para la isla e islas vírgenes luego de un terremoto de magnitud 7.8 que se registró en la costa norte de Honduras.

NOW: A Tsunami Advisory is in effect for Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands & the British Virgin Islands — Advisory (not as strong as a warning) means: Strong currents and waves dangerous to those in or very near water; stay out of water

Here are arrival times for the wave:

