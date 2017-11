Ezra Miller: de las películas independientes a Justice League

Cristina Urrutia A.

Metro World News

Durante una conversación con Metro, el artista que interpreta a The Flash en Justice League nos compartió un poco de su preparación profesional y cuál fue el significado para él de trabajar en una producción tan grande como la nueva película de DC.

En cuanto a sus estudios, Miller dijo que él comenzó “cantando ópera cuando era niño y a los 14 años inicié en el mundo del cine”. A pesar de que muchos han alabado su desempeño en el reciente título de Warner Bros. él considera que “todavía estoy bajo las sombra de muchos colosos”. Y tal vez tenga un poco de razón, después de trabajar con el multipremiado Ben Affleck.

En cuanto a sus anécdotas trabajando en esta superproducción, declaró que “me gustó la parte física por la que tuve que pasar para esta película, me encantó entrenar. También pensar en los aspectos raros de lo que le sucede a su cuerpo (a The Flash) a nivel físico. Lo más retador, fue el comprometerme a algo tan grande y largo. Es la primera vez que firmo un contrato como éste”.

Miller es reconocido por actuar en cintas como We Need To Talk About Kevin y The Perks of Being a Wallflower, y a pesar de haber participado en Fantastic Beasts and Where to Find Them, siente que éste es un gran paso en su carrera.

“Encajaba con mi juventud trabajar en películas independientes, siempre estando en lugares diferentes y filmando en tres semanas”, dijo. “Y entrar a un proyecto en donde estuve mucho tiempo, fue muy difícil para mí; pero ha sido muy gratificante”.

Él tomó su experiencia para ejemplificar que este tipo de metas se pueden alcanzar con perseverancia. “Es la prueba de que cualquier artista que soporta y trabaja duro, eventualmente llegará a hacer algo muy grande. Es un momento en el que el sueño entra a la realidad”.