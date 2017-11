Miriam Ramírez revienta contra el gobernador y la comisionada

La exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miriam Ramírez de Ferrer, despotricó hoy contra el liderato de la colectividad y denunció que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y la comisionada residente, Jennifer González, no están defiendo un trato igualitario para la isla en el Congreso de los Estados Unidos.

"Lo que están cabildeando, la oficialidad del PNP, es que Puerto Rico se le deje como foráneo", afirmó Ramírez en entrevista con Metro, en referencia a la exclusión de Puerto Rico en la reforma contributiva federal, que se discute en este momento en el Congreso y que impondría a las importaciones de la isla a Estados Unidos un impuesto adicional de 20%.

"Yo me doy cuenta que el Partido Nuevo Progresista, sabiendo que eso es un impedimento enorme para la estadidad, está cabildeando a favor de eso", indicó Ramírez.

Durante el día de hoy, la exsenadora ha publicado una serie de tuits en los que invita a sus seguidores a enviar mensajes a los miembros de los comités que discuten la reforma y pedir un trato igual para Puerto Rico, como al resto de los estados de la nación, una labor que de acuerdo a ella, no está haciendo como debería el liderato del PNP.

"Nos da la impresión que para lo único que trabaja el PNP es para ganar las próximas elecciones. OMG… ESTO no puede dejarse pasar!", señaló en uno de los tuits.

"Yo no sé que van a hacer los miembros del PNP si los líderes máximos nos fallan en este momento tan crucial en la lucha por la estadidad!!! Tengo hasta dolor en el pecho de la ansiedad…", añadió en otra publicación.

Ramírez reiteró que este es el momento indicado para exigir que Puerto Rico sea tratado con los mismos derechos de los 50 estados de los Estados Unidos y aseguró que una fuente de Washington le informó que los comités que discuten la reforma en el Congreso están dispuestos a "incorporar" a Puerto Rico si el gobierno de la isla lo solicita.

"Ganó el PNP, ganó la estadidad y el plebiscito, viene la cosa de la reforma contributiva, nosotros asumimos –por el lenguaje que hacen público– que están allí pidiendo igualdad, hasta que de momento Jennifer manda un comunicado de prensa diciendo que ella lo que quiere pa’ nosotros es lo que tiene American Samoa”, señaló la exsenadora, al tiempo que criticó las expresiones del gobernador hoy ante el Comité de Energía del Senado federal.

"Rosselló fue esta mañana al Comité de Energía a testificar sobre el huracán y pidió que nos dieran trato igual económicamente para lo de la tormenta, igual que los estados. Pero, ¿cómo tú vas a hacer eso por la mañana y por la tarde vas a pedir que nos traten como foráneos?, criticó.

El pasado viernes, el gobernador dijo que la estrategia que utilizarán está basada en tres puntos principales:

La reforma incluiría un impuesto de 12% por 8 años a las distintas corporaciones que se encuentran fuera de los Estados Unidos. El gobierno estaría solicitando que ha Puerto Rico se le exima de ese impuesto, o las compañías que están ubicadas en la isla que venden productos a Estados Unidos. El gobernador explicó que la propuesta sería que se eximan a las compañías de ese impuesto, "si están los ocho años en Puerto Rico y, número dos, si invierten al menos el 50 %" en Puerto Rico, de ese 12% que no pagarían en impuestos. "Eso nos ayudaría grandemente porque tendríamos una inversión adicional en este esfuerzo”, apuntó Rosselló Nevares.

Específicamente sobre el impuesto de 20%, el gobierno solicitará que el Congreso reconozca que Puerto Rico tiene desventajas y solicitará que se le de una tarifa preferencial a la isla, "digamos de 10%, de tal forma que cuando los países estén mirando, cuando las compañías estén mirando hacia dónde ir, Puerto Rico va a tener un preferencial y entonces nos haría más atractivos", explicó el gobernador.

La tercera propuesta sería que se exima a Puerto Rico del pago del excise tax

"Con esos tres componentes dentro de la reforma contributiva, nosotros entendemos que vamos a estar en una posición de mayor ventaja inclusive que la que estamos hoy para competir, retener y aumentar los recursos”, aseguró Rosselló Nevares.

El gobernador señaló que el Congreso creó la Ley PROMESA, no solamente para atender la crisis fiscal, sino también para potencial el desarrollo económico de la isla.

"Si Puerto Rico no es considerado en el proyecto, lo que están haciendo es lo opuesto, están poniendo a Puerto Rico en una posición de desventaja mayor. Lo que nosotros proponemos no le cuesta un centavo al contribuyente, porque competimos no con los otros estados, sino con las otras jurisdicciones foráneas y sería un instrumento de desarrollo económico”, expresó el mandatario.

