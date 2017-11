Gobierno dedica patriótico mensaje a los veteranos

Ante un día en el que familiares y amigos celebran a los veteranos de las guerras, tanto el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, como el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dedicaron mensajes a los héroes que "protegieron" la democracia en el Día del Veterano.

"En este día, donde homenajeamos en toda la nación a nuestros héroes, y en este año tan particular para Puerto Rico, recordemos que precisamente nuestros hombres son los primeros y en número mayoritario en defender el pabellón patrio. Con sangre boricua corriendo por nuestras venas, los ciudadanos americanos nacidos en la isla del encanto han dado muestra permanente, en cada instancia, en cada momento, de valentía, coraje y amor por la gran nación americana", expresó Rivera Marín en el Día del Veterano.

El funcionario reconoció a los padres, abuelos, mujeres, esposas, hermanas, hijos e hijas de las familias de cada uno de los veteranos, a quiens también llamó "héroes".

"Nosotros no sabemos de imposibles, y ante los enormes desafíos que nos plantea la historia, allí estamos, haciéndole frente; ofreciendo lo mejor que tenemos, que es nuestro enorme corazón en pos de la libertad, y si es necesario y sin dudarlo, damos la vida", agregó el funcionario durante el tradicional evento celebrado hoy en Cataño junto al alcalde de Cataño, Félix Delgado y el Procurador del Veterano, Agustín Montañez.

Asimismo, la comisionada residente Jenniffer González destacó el servicio de más de 200,000 puertorriqueños y el "sacrificio" que han dado a Puerto Rico y a Estados Unidos.

Igualmente, Rosselló Nevares escribió en su Twitter que "Hoy celebramos a todos esos héroes que sirvieron para proteger la democracia y la equidad a través del mundo. ¡Feliz Día del Veterano!".

El presidente Donald Trump, por su parte, también se pronunció en un vídeo hacia el "orgullo" de su país. "En este tremendo Día del Veterano, quiero expresar la increíble gratitud de la completa nación americana a nuestros grandes veteranos. ¡Gracias!", escribió Trump.

