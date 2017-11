Reviven proyecto de currículo de lenguaje de señas en las escuelas

La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado presidida por el senador Abel Nazario realizó una vista pública sobre el Proyecto del Senado 606 de la autoría del senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau y suscrito por todos los senadores tanto de mayoría como de minoría e independiente.

Este proyecto en un principio ya había sido considerado por la Asamblea Legislativa, aprobado por Cámara y Senado pero fue vetado por el gobernador Ricardo Rosselló por tener algunas preocupaciones sobre el mismo, entre ellas, de donde saldrían los fondos, ya que la medida establecía que sería para estudiantes de Educación Especial, dinero que proviene de fondos federales y no pueden ser utilizados para otros fines.

Aun así, el Primer Ejecutivo solicitó reunirse con el senador Dalmau Ramírez para llegar a unos acuerdos y que el proyecto pudiera radicarse nuevamente con algunas enmiendas. A tales efectos en la vista depusieron el Departamento de Educación y el Consejo de Educación de Puerto Rico estableciendo las enmiendas solicitadas por Fortaleza.

“Esta es una medida dirigida a la inclusión. Es un primer paso. Reconozco que no es un proyecto perfecto pero lo perfecto no puede ser un impedimento. Confío que después de darse este diálogo se apruebe un proyecto que sea para el bienestar de este sector”, expresó el senador Dalmau.

Entre las enmiendas solicitadas bajo la ponencia del Departamento de Educación, el licenciado Daniel Russe, en representación de la Secretaria del Departamento, Julia Keleher, aseguró que las enmiendas esbozadas en la ponencia fueron discutidas con Fortaleza. Entre estas: que se excluya del mandato a las escuelas privadas, ya que la medida indica que es “para incluir cursos de lenguaje de señas en el currículo de las instituciones educativas públicas y privadas de Puerto Rico a nivel elemental, intermedio y superior”. A esta enmienda tanto el Presidente de la Comisión de Educación como el proponente del proyecto estuvieron de acuerdo en cambiar el lenguaje a que la política pública establezca que se lleguen a acuerdos colaborativos con escuelas privadas que voluntariamente incluyan este currículo.

Educación solicitó además que se enmiende el Artículo 3 para que se brinde el currículo según resulte viable conforme a sus recursos lo que provocó que el Presidente de la Comisión, senador Abel Nazario levantara una bandera roja y se accedió a que el lenguaje fuera que el mismo se implementará obligatoriamente pero de manera escalonada. “Hay que ponerle un punto de partida para que arranque. Me preocupa la liberalidad porque después se busca cualquier excusa para que no se cumpla”, sentenció Nazario Quiñones.

El P del S 606 crea un Comité de asesoramiento, diseño y redacción de currículo para la enseñanza del lenguaje de señas en Puerto Rico. El Comité estará integrado por un especialista en educación de lenguaje de señas y/o lingüística, un representante de la comunidad sorda de cada región educativa y tres intérpretes de lenguaje de señas a ser seleccionados de una lista de candidatos sometidos por las instituciones registradas para ofrecer servicios de interpretación en la Isla. El Departamento de Educación sugirió que estas personas que formarán parte de este Comité no reciban remuneración económica pero el senador Dalmau Ramírez mostró preocupación con dicha sugerencia porque “el mensaje seria como una limitación”.

Por su parte el Consejo de Educación Superior coincidió con la mayoría de las enmiendas del Dept. de Educación, en especial, el que no se les obligue a las escuelas privadas a ofrecer este currículo y que el lenguaje del Proyecto sea uno voluntario. La licenciada María L. Varas García, Directora Ejecutiva Interina no mostró más objeciones sobre el particular y sugirió que el Consejo tenga una data sobre las escuelas privadas que brinden el currículo del cual pueda beneficiarse un estudiante que así lo necesite.

En la Audiencia Pública también estuvo como deponente la Profesora María Laguna Díaz quien cuenta con una Maestría en Educación de Sordo y un Doctorado en Lingüística. La educadora sugirió que se estudiara más sobre las particularidades de la comunidad sorda para poder tener un currículo completo, y que se establezca el “Lenguaje de señas Puertorriqueño”, ya que cada sector o región tiene sus propias particularidades. Según Laguna Díaz esto es un asunto de estructura gramatical que debe estudiarse a profundidad.

Tanto los senadores Nazario Quiñones como Dalmau Ramírez le hicieron una invitación a la Profesora Laguna Díaz para que pertenezca al Comité de Trabajo que diseñará el currículo debido al “expertise” con el que cuenta. Nazario Lugo informó que para el martes deberá estar listo el informe sobre la medida.