Gobernador abogará por la inclusión de P. R. en la reforma contributiva federal

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, anunció hoy que viajará a Washington D.C. la próxima semana para cabildear en el Congreso a favor de que se incluya a Puerto Rico en el proyecto de reforma contributiva que fue aprobado en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que propone la imposición de un 20% de arancel en todos los productos vendidos a Estados Unidos.

Dicho 20% de arancel aplicaría a Puerto Rico, que está siendo tratado como una jurisdicción foránea o internacional en la discusión de la reforma.

Tanto la Cámara de Representantes federal, como el Senado, presentaron ya sus propuestas iniciales de reforma, excluyendo en ambas la isla. "Eso obviamente levanta banderas", afirmó Rosselló Nevares, añadiendo que la comisionada residente, Jennifer González, también estará trabajando por la inclusión de la isla en el proyecto de reforma, así como el Frente por Puerto Rico, que estará cabildeando en el Congreso por dicha inclusión.

"Lo que pasa es que por ser una estructura territorial colonial, Puerto Rico es doméstico para muchas cosas, pero es foráneo para las medidas impositivas. Por lo tanto, nosotros competimos con países internacionales, no necesariamente competimos con los estados y lo que nosotros estamos diciendo es: 'mire, nosotros tenemos que pagar más caro por las regulaciones, por las leyes laborales, las leyes ambientales, etcétera, que otras jurisdicciones, tenemos que estar equiparados en el otro aspecto'”, apuntó el gobernador.

El mandatario prevé que ante las diferencias entre ambas versiones, ninguna de las dos será aprobada por ambas cámaras y que más se trata de propuestas para encontrar "un espacio en común" respecto a las diferencias entre los legisladores, para entonces añadir otras alternativas.

De acuerdo al gobernador, la estrategia que utilizarán está basada en tres puntos principales:

La reforma incluiría un impuesto de 12% por 8 años a las distintas corporaciones que se encuentran fuera de los Estados Unidos. El gobierno estaría solicitando que ha Puerto Rico se le exima de ese impuesto, o las compañías que están ubicadas en la isla que venden productos a Estados Unidos. El gobernador explicó que la propuesta sería que se eximan a las compañías de ese impuesto, "si están los ocho años en Puerto Rico y, número dos, si invierten al menos el 50 %" en Puerto Rico, de ese 12% que no pagarían en impuestos. "Eso nos ayudaría grandemente porque tendríamos una inversión adicional en este esfuerzo”, apuntó Rosselló Nevares.

Específicamente sobre el impuesto de 20%, el gobierno solicitará que el Congreso reconozca que Puerto Rico tiene desventajas y solicitará que se le de una tarifa preferencial a la isla, "digamos de 10%, de tal forma que cuando los países estén mirando, cuando las compañías estén mirando hacia dónde ir, Puerto Rico va a tener un preferencial y entonces nos haría más atractivos", explicó el gobernador.

La tercera propuesta sería que se exima a Puerto Rico del pago del excise tax

"Con esos tres componentes dentro de la reforma contributiva, nosotros entendemos que vamos a estar en una posición de mayor ventaja inclusive que la que estamos hoy para competir, retener y aumentar los recursos”, aseguró Rosselló Nevares.

El gobernador señaló que el Congreso creó la Ley PROMESA, no solamente para atender la crisis fiscal, sino también para potencial el desarrollo económico de la isla.

"Si Puerto Rico no es considerado en el proyecto, lo que están haciendo es lo opuesto, están poniendo a Puerto Rico en una posición de desventaja mayor. Lo que nosotros proponemos no le cuesta un centavo al contribuyente, porque competimos no con los otros estados, sino con las otras jurisdicciones foráneas y sería un instrumento de desarrollo económico”, expresó el mandatario.