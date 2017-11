Estas escuelas abren el lunes

El Departamento de Educación (DE) detalló que hoy se sumaron unas 50 escuelas a la lista de planteles que comenzaron a operar luego del paso del María por Puerto Rico.

En total, el lunes 13 de noviembre estarán abiertas 755 escuelas. Durante el fin de semana se anunciará la apertura de más escuelas para este lunes.

Para la lista completa de todas las escuelas que han comenzado y las que iniciarán funciones el lunes, favor acceder a la página cibernética del Departamento de Educación, www.de.pr.gov

El horario para todas las escuelas que no tengan energía eléctrica será de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. Sin embargo, habrá maestras para trabajar luego de este horario, hasta las 3:00pm, para los padres, madres o encargados que no puedan buscar a los estudiantes a esta hora.

Al día siguiente que reciban la energía eléctrica, tendrán el horario regular de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.