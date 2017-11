Keleher asegura falla en comunicación puso fin a contrato con CSA

La secretaria de Educación, Julia Keleher, explicó hoy las razones para el descontento con la empresa CSA, que tenía a su cargo la inspección de escuelas, y cuyo contrato fue finalizado por el gobierno luego de denuncias sobre la dilación en el proceso.

“El problema siempre ha sido la rapidez con la que se puede hacer el trabajo y compartir la información sobre las visitas. Si yo no recibo ningún informe, si no tengo información, si no puedo explicar a las personas porque la escuela no puede abrir me está dejando en una posición que es indefensible”, expresó la secretaria en un recorrido con el gobernador Ricardo Rosselló y la secretaria federal, Betsy DeVos.

Detalló que la semana del 23 de octubre entregaron 210 escuelas que entendían estaban aptas para abrir, según le indicaron los directores, pero “nos devolvieron una lista de 119. Punto, se acabó. Más nada. Tú no tienes idea porque no puedes (abrirlas), pero aquí está la lista”.

“¿Cómo yo como jefa de agencia puedo explicar la toma de decisiones que me corresponden a mi pero me dijeron que no?”, cuestionó la titular de la agencia.

La semana siguiente se repitió la dinámica cuando Educación entregó una lista de 120 escuelas, devolvieron 4 y no ofrecieron explicaciones.

El gobernador coincidió al destacar que “si uno hace una evaluación uno quiere saber el por qué. Es bien sencillo, yo creo que es una cuestión que tiene que estar bien explicita”.

“Esto va a pasar muchas veces y ha pasado muchas veces en el pasado se hizo un trabajo, entendíamos que había una ruta mejor a seguir para tener una calidad de resultado y una rapidez necesaria, y se hizo un cambio de dirección, es así de sencillo”, manifestó Rosselló.

El contrato con la empresa era de 800,000 por un periodo de tres meses.

Dijo desconocer la cantidad que pagarán pero aseguró que a CSA se le pagará por “el trabajo que hicieron”.

“Si no sabíamos porque se cerraban o porque abrían las escuelas, o porque se tomaba esa determinación pues ciertamente no era suficiente para nosotros”, reiteró.